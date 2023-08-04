Классификация обезболивающих препаратов: что нужно знать

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
Она пояснила в беседе с Pravda.Ru, что нестероидные противовоспалительные препараты не только устраняют боль, но и снимают воспаление, а также обладают жаропонижающим эффектом. Спазмолитики, которые воздействуют на гладкую мускулатуру, также могут снять боль, по словам доктора.
«Кроме того, боль можно устранить с помощью определенных наркотических или не наркотических анальгетиков. Комбинированные препараты также могут облегчить боль. В любом случае, для назначения лекарственного препарата необходимы соответствующие показания. Если, например, при боли в спине подходят нестероидные противовоспалительные препараты, то для спазма в кишечнике достаточно применения спазмолитиков. А для мигрени требуются специальные антимигренозные препараты», — пояснила Татьяна Романенко.
Она отметила, что болевые ощущения необходимо снимать, а не терпеть. Доктор объяснила, какие препараты могут быть эффективными при кратковременной головной боли.
«Обычно мы предпочитаем применять нестероидные противовоспалительные препараты или комбинированные препараты. Однако, если болевой синдром повторяется, то всегда необходимо выявить причину боли. Потому что боль может быть симптомом различных опасных заболеваний, и чем раньше мы поставим диагноз, тем лучше будет прогноз для пациента», — поделилась своим мнением терапевт.