Классификация обезболивающих препаратов: что нужно знать

«Обычно мы предпочитаем применять нестероидные противовоспалительные препараты или комбинированные препараты. Однако, если болевой синдром повторяется, то всегда необходимо выявить причину боли. Потому что боль может быть симптомом различных опасных заболеваний, и чем раньше мы поставим диагноз, тем лучше будет прогноз для пациента», — поделилась своим мнением терапевт.