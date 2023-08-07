Иннополис — IT-столица для жизни с нуля

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Расскажем, что вас ждет после переезда в специальном проекте «Жизнь с нуля».
Что такое Иннополис?
Строительство Иннополиса как IT-столицы началось в 2012 году в Республике Татарстан. Проектированием «умного города» площадью 12,7 квадратных километров занялся бывший генеральный планировщик Сингапура Лиу Тай Кер. На момент создания Иннополиса, он был директором крупной архитектурной компании RSP, которая занимается проектированием городов по всему миру.
Взгляд Тай Кера на строительство отражен в архитектуре Иннополиса: возведение зданий и инфраструктуры должно было дополнить богатую природу Верхнеуслонского района, а не погубить ее. Тай Кер успешно выполнил задуманное — люди любят Иннополис в том числе за возможность дышать полной грудью.
Официальное открытие города состоялось 9 июня 2015 года, через три года после основания. Расстояние от Казани небольшое — всего 40 километров, поэтому Иннополис принято называть городом-спутником столицы. Вскоре он стал выполнять свое прямое предназначение, став наукоградом с хорошо развитыми технологиями.
Аналоги Иннополиса в России
Сегодня Иннополис входит в число передовых технопарков страны, поэтому его часто сравнивают со Сколково — инновационным центром в Московской области. У них действительно много общего: богатая инфраструктура для работы и жизни, учебные центры, научно-исследовательские лаборатории, развлекательные зоны. Главное отличие Сколково от Иннополиса заключается в наличии не одного, а сразу нескольких профилей работы: биомедицина, IT, энергоэффективность, передовые промышленные инновации.
Свой технопарк с экономическим профилем есть в Новосибирске. Строительство Академпарка началось в 2007 году на территории знаменитого Академгородка. Авторы проекта хотели создать с нуля минимум двадцать инновационных бизнесов, и сегодня у кластера более 300 компаний-резидентов. Главным отличием Академпарка от Иннополиса является инфраструктура — кластер рассчитан в первую очередь на развитие инноваций, поэтому на его территории нет жилых комплексов.
Иннополис сегодня
В российской Кремниевой долине проживает около 7,6 тыс. жителей — в основном это IT-специалисты, студенты, молодые семьи. Город продолжает развиваться: активно работают более трехсот IT-компаний и двухсот компаний городского бизнеса, строятся новые технопарки, гостиницы. О многом говорит показатель индекса счастья города, который к 2023 году достиг 84%.
В Иннополис съезжаются люди из разных регионов: в декабре 2022 года власти Татарстана сообщили о росте численности населения города на 20% за последний год. Поскольку он был создан совсем недавно, его жители — специалисты, переехавшие из Москвы, Казани, Екатеринбурга и других городов.
Иннополис — город не только для работы, но и для жизни. Он стильный, современный, безопасный и экологичный: в строительстве домов для будущих жителей использовались надежные природные материалы. Еще одна важная отличительная черта Иннополиса — комфорт. Несколько лет назад здесь запустили первое в Европе беспилотное такси, доставкой еды занимаются роботы Яндекса, а попасть в собственную квартиру можно по отпечатку пальца. Инновации и возможность развития привлекают в Иннополис молодежь со всей России. Далее мы расскажем, как стать частью города-будущего.
Как добраться в Иннополис?
Добраться до Иннополиса из Казани можно на общественном транспорте: от комбината «Здоровье» и автовокзала «Восточный» едет фирменный шаттл. Стоимость проезда зависит от способа оплаты: банковской картой — 160 ₽, наличными — 200 ₽. Детям до 7 лет можно купить льготный билет за 60 ₽, показав оригинал свидетельства о рождении ребенка. Для владельцев смарт-карты InnoID проезд будет стоить 125 ₽. Перед поездкой советуем посмотреть расписание, чтобы не ошибиться в выборе остановки.
Дорога на автомобиле занимает 40-50 минут и проходит по трассе М-7 «Волга» с живописным видом. На официальном сайте Иннополиса есть ссылка на чат попутчиков в Telegram, где можно договориться о совместной поездке. Также в Казани есть возможность забронировать каршеринг от «Делимобиль».
Еще один вариант — доехать на такси. Поездка из Казани займет 40-50 минут и будет стоить 600 руб, а если вы поедете из аэропорта, за 1 час 10 минут попросят заплатить 1200 руб.
Чем живет Иннополис?
Образование
Может показаться, что Иннополис создан только для карьерного роста, но это не совсем так. Здесь ждут и готовых профессионалов, и абитуриентов, мечтающих получить достойное образование в сфере информационных технологий. Интеллектуальным ядром нового города называют Университет Иннополис, в котором преподают 263 профессора и научных сотрудника из 24 стран с опытом работы в ведущих мировых IT-компаниях. Обучение проходит на английском языке, а 40% программы состоит из практики и создания командных проектов. Благодаря такому опыту все выпускники Иннополиса устраиваются на работу в главные хай-тек компании или открывают свои стартапы. Один из них, Кевин Ханда, вскоре после окончания университета создал популярный маркетплейс KazanExpress.
Иннополис привлекает высоким уровнем образования не только россиян, но и абитуриентов из стран СНГ и дальнего зарубежья. Обучение стоит 400 000 рублей за семестр, но у поступающих есть возможность получить грант, целиком покрывающий стоимость обучения. Чтобы попасть в ВУЗ, нужно пройти вступительные испытания и интервью с преподавателем.
Для подростков в Иннополисе есть лицей — он входит в топ-100 учебных заведений России по конкурентоспособности выпускников. Здесь ученики 7-11 классов изучают физико-математические науки, IT, а также развивают творческие и исследовательские способности. Учеба, проживание и питание бесплатное. Чтобы поступить в лицей, нужно пройти вступительные испытания.
Не о чем беспокоиться и семьям с маленькими детьми — в Иннополисе есть детский сад, в котором любовь к IT прививают с младенчества. Там дети знакомятся с ментальной арифметикой и основами робототехники, занимаются нейрофитнесом и логоритмикой. Чтобы записаться в детский сад, нужно иметь регистрацию в Иннополисе и подать заявление на сайте Госуслуг республики Татарстан.
В школе Иннополиса особое внимание уделяют углубленному изучению предметов. К каждому ученику преподаватели ищут индивидуальный подход. Попасть в школу можно без вступительных испытаний, заявление подается так же через Госуслуги РТ.
Отдых
Хотя Иннополис в первую очередь ассоциируется с технологиями и инновациями, здесь также есть места для отдыха с семьей и друзьями. Одно из самых популярных — Иннополис Парк, в котором можно насладиться красивыми видами. На его территории есть спортивные площадки, игровые зоны и кафе. Также в городе есть несколько велосипедных маршрутов, с которых открывается живописный вид на природный ландшафт. В центре можно сходить в кинотеатр, кафе, ресторан или бар. В Иннополисе регулярно проводятся фестивали, концерты и спортивные соревнования. Недалеко от татарской Кремниевой долины находится город-курорт «Свияжские холмы», куда можно приехать в любое время года: зимой прокатиться на лыжах и сноуборде, а летом отдохнуть на пляже.
Кто живет в Иннополисе?
Иннополис — это прежде всего люди. В основном здесь проживает молодежь от 20 до 35 лет. Население города постоянно растет, благодаря льготам и налоговым преференциям, ведь он обладает статусом особой экономической зоны, где действует упрощенная система налогообложения:
— сотрудникам компаний-резидентов Иннополиса доступны льготы на покупку и аренду жилья;
— налоги на имущество, транспорт и землю равны 0%;
— резиденты города могут арендовать земельный участок под строительство офиса или производственного здания на особых условиях.
Иннополис покоряет все больше людей. Вот истории тех, кто отважился начать «Жизнь с нуля» — новоиспеченных иннополисян из Якутска, Санкт-Петербурга и Оренбурга.
Сколько стоит жизнь в Иннополисе?
Расчет месячных затрат зависит от многих факторов. Мы рассмотрим основные статьи расходов, на которые может ориентироваться новый житель.
Аренда и покупка жилья
Согласно данным Циан, средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Иннополисе составляет 20 000 рублей в месяц. Стоимость покупки двухкомнатной квартиры в одном из новых жилых кварталов города начинается от 7,8 млн рублей. Средняя цена за коммунальные услуги на одного человека составляет около 3 000 рублей в месяц.
Транспорт
По Иннополису можно передвигаться с удобством: в городе есть автобусы, маршрутки, велопрокат и беспилотное такси. Стоимость проезда на общественном транспорте составляет около 25-30 рублей за поездку, а услуги такси бесплатны для всех жителей города.
Питание
Стоимость питания в Иннополисе зависит от заведения. Средний чек на обед в гастробистро достигает 1500 ₽, в баре можно потратить 1000 ₽, в обычном кафе — 500 ₽, а в вегетарианском — 400 ₽. Для любителей поесть дома есть удобная система доставки ровером.
Развлечения
Примерная сумма затрат на развлечения в городе будущего составляет 10 000 рублей в месяц с человека, но окончательная цифра зависит от предпочтений. Любители обзорных экскурсий могут заказать прогулку с гидом, стоимостью от 950 рублей с каждого. Также можно арендовать велосипед за 600 рублей в день. Одним из преимуществ Иннополиса считается близкое расположение к Казани. Благодаря этому по выходным местные жители часто ездят в столицу республики.
Итак, примерная стоимость жизни одного человека в Иннополисе составляет 50 000 рублей в месяц. При этом зарплата многих резидентов города составляет от 180 тысяч рублей.
Зачем переезжать в Иннополис?
Главными причинами «за» переезд в этот город жители назвали:
Зарубежные аналоги Иннополиса
Создатели города во многом вдохновлялись зарубежными примерами. Так, в американской Кремниевой долине находится большое количество высокотехнологичных компаний-разработчиков компьютеров, программного обеспечения, устройств мобильной связи, биотехнологии. На территории ареала есть университеты, выстроена полноценная инфраструктура, а местные жители могут быстро добраться до крупных городов Калифорнии. В 2021 году численность населения кластера достигала 3,07 млн человек.
Вторая по значимости Кремниевая долина на планете находится в Израиле, ее название — Silicon Wadi. Территория кластера, основная работа которого с 1960-х годов заключается в создании военной техники, занимает большую часть страны. С 1990-х годов в местной Долине стали появляться представительства крупных IT-компаний, а позже — медицинский и фармацевтический хай-тек.
Приезжайте в Иннополис!
Иннополис — молодой и динамично развивающийся город. Он предлагает множество возможностей студентам, молодым специалистам и компаниям, которые хотят развиваться в области инноваций. Благодаря особому экономическому режиму и местоположению в самом сердце России, Иннополис может стать одним из ведущих центров IT-индустрии в мире.
Переезд в этот город даст возможность сконцентрироваться на работе и обрести вдохновение, так необходимое в любой деятельности. Если вы намерены стать российским Илоном Маском, стартовать точно нужно в Иннополисе.