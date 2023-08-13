Штаб общественной поддержки Олега Кожемяко собирает помощь пострадавшим от паводка

Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
Modified Сегодня, 05:13
Updated Сегодня, 05:13
— Все силы мы должны направить на то, чтобы оказать помощь пострадавшим, — заявил руководитель Штаба общественной поддержки, адмирал запаса Константин Сиденко. — Стремление прийти на помощь ближнему — в крови у дальневосточников, мы всегда подставим плечо в трудный час. И несмотря на то, что сейчас идет избирательная кампания по выборам губернатора края — мы переориентируем свои усилия с проведения агитации на помощь пострадавшим. Вместе мы преодолеем все сложности!
Принять участие в сборе помощи могут все желающие. Необходимы продукты питания с длительными сроками хранения (с действительным сроком годности), постельные и душевые принадлежности, средства личной гигиены, средства ухода за лежащими больными, детское питание — в цельной товарной упаковке, с этикетками.
Принести помощь можно ежедневно с 10 до 20 часов по адресу: Владивосток, ул. Светланская, 43, (вход с левой стороны здания). Телефон — +7-924-524-14-11.