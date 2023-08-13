Штаб общественной поддержки Олега Кожемяко собирает помощь пострадавшим от паводка

Принять участие в сборе помощи могут все желающие. Необходимы продукты питания с длительными сроками хранения (с действительным сроком годности), постельные и душевые принадлежности, средства личной гигиены, средства ухода за лежащими больными, детское питание — в цельной товарной упаковке, с этикетками.