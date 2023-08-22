Профсоюзную гуманитарную помощь передали в Штаб общественной поддержки губернатора

Posted 22 августа, 03:16
Published 22 августа, 03:16
Modified Сегодня, 03:17
Updated Сегодня, 03:17
Груз передали и. о. председателя Федерации профсоюзов Приморья Дмитрий Кравченко и лидер профсоюза работников здравоохранения региона Ирина Лизенко.
«Мы привезли продукты питания, постельное белье, тепловентиляторы, газовые баллоны и другие предметы первой необходимости, без которых сложно справиться на первых порах. Поскольку беда пришла накануне начала учебного года — закупили также канцелярские товары. Теперь вся эта помощь будет централизовано передана в пострадавшие районы. Кроме того, мы обратились за поддержкой к коллегам из других регионов России. И помощь уже поступает — как от дальневосточных территориальных профсоюзов, так и с других территорий страны. Все эти средства пойдут по назначению в виде адресной помощи пострадавшим членам профорганизаций», — рассказал Дмитрий Кравченко.
Руководитель Штаба, адмирал запаса Константин Сиденко поблагодарил всех профактивистов края, принявших участие в сборе, и сказал, что сегодня актуальна любая поддержка.
«И делать это нужно максимально оперативно, очень много людей пострадало, у кого-то в буквальном смысле слова не осталось ничего — ни дома, ни вещей, ни одежды, ни продуктов питания, а ведь не за горами — зима. Не будем забывать и о сложной эпидемиологической обстановке — много скота и домашних животных погибло. Людям очень тяжело. И, хотя мы регулярно отправляем машины с собранной помощью — в Уссурийск, Спасский городской округ, Октябрьский район, — требуется еще много всего. При администрации Владивостока сформирована комиссия, которая занимается и оценкой ущерба, и непосредственно оказанием помощи. Открыты штабы на территориях, куда свозят собранную помощь, сортируют и раздают пострадавшим. Все вместе — справимся», — уверен Константин Сиденко.
Председатель Приморской краевой организации профсоюза здравоохранения Ирина Лизенко рассказала о работе, которую проводит крайком.
«Мы уже выделили по 10 тыс. руб. пострадавшим членам профсоюза, собираем гуманитарную помощь — продукты питания, взрослую и детскую одежду, предметы первой необходимости — и координируем ее раздачу по медучреждениям края. Так, на днях ценный груз, собранный медработниками 98-й медсанчасти и владивостокской детской поликлиники №3 передали коллегам из спасской городской больницы — они раздадут пострадавшим медработникам городского округа. На прошлой неделе гуманитарную помощь собрал коллектив Тихоокеанского государственного медицинского университета — ее сразу передали представителям центральной больницы Октябрьского района. Будем продолжать заниматься этим столько, сколько потребуется», — сказала Ирина Лизенко.