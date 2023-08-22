Профсоюзную гуманитарную помощь передали в Штаб общественной поддержки губернатора

«И делать это нужно максимально оперативно, очень много людей пострадало, у кого-то в буквальном смысле слова не осталось ничего — ни дома, ни вещей, ни одежды, ни продуктов питания, а ведь не за горами — зима. Не будем забывать и о сложной эпидемиологической обстановке — много скота и домашних животных погибло. Людям очень тяжело. И, хотя мы регулярно отправляем машины с собранной помощью — в Уссурийск, Спасский городской округ, Октябрьский район, — требуется еще много всего. При администрации Владивостока сформирована комиссия, которая занимается и оценкой ущерба, и непосредственно оказанием помощи. Открыты штабы на территориях, куда свозят собранную помощь, сортируют и раздают пострадавшим. Все вместе — справимся», — уверен Константин Сиденко.