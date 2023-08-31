Дайджест о новинках медицинского оборудования за август 2023

С помощью искусственного интеллекта ученые создают «цифровые двойники» различных заболеваний — виртуальные модели, на которых можно отработать воздействие тех или иных способов лечения и выявить те, что дадут оптимальные результаты. Инновационное ПО позволяет дать прогноз на появление заболевания заблаговременно — до появления первых симптомов. Так была исследована моча пациентов с подозрением на колоректальный рак, и по нарушениям здорового баланса определенных химических элементов был выставлен предварительный диагноз. Данный алгоритм планируется использовать для раннего выявления пациентов, относящихся к группе риска по колоректальному раку, и профилактирования заболевания с помощью введения в организм дефицитных эссенциальных элементов. Ученые предполагают, что данная методика будет эффективной и доступной ввиду ее дешевизны для массового применения в российских клиниках.