Дайджест о новинках медицинского оборудования за август 2023

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Особенно важной является разработка неинвазивных техник, которые позволяют не только эффективно выявлять рак на ранних стадиях, но и бороться с ним, сохраняя жизни и здоровье пациентов. Ребята из Триггермеда помогли собрать инновационные разработки российских ученых в области медицинского оборудования, позволяющие нетравматичными, бескровными, безболезненными методами выявлять онкологию различной локализации на ранних этапах. О них и поговорим в этой статье.
Диагностика новообразований почек осложняется по причине неоднородности почечных тканей и их специфичного местонахождения. В связи с этими факторами классическая биопсия может производиться не всегда. В Институте урологии и репродуктивного здоровья Сеченовского Университета Минздрава России разработан инновационный метод диагностики онкологических заболеваний почек, основанный на анализе компьютерной томографии с помощью нейронной сети, позволяющий определить, является ли обнаруженное новообразование в органе доброкачественной опухолью или злокачественным новообразованием. Программа дает возможность расшифровать результаты анализа и определить вид рака.
Дополнительная функция программы заключается в создании 3D-модели почки пациента, включая местонахождения новообразования в органе. Таким образом, хирургу дается возможность «отрепетировать» операцию: предварительно произвести виртуальные вмешательства на модели и выбрать наиболее эффективную тактику.
Эта инновационная разработка позволяет врачам максимально точно оценить ситуацию, оперативно принять решение о необходимости срочного оперативного вмешательства и запланировать этапы последующего мониторинга пораженного органа.
Перед учеными стоит цель собрать максимально возможное количество клинических случаев для глубокого обучения нейронной сети. В дальнейшем метод планируют применять для диагностики рака легких, желудка и толстой кишки.
В Сеченовском Университете разрабатывается новое перспективное научное направление, позволяющее по дефициту или профициту тех или иных химических элементов, жизненно необходимых для здорового функционирования человеческого организма, спрогнозировать возникновение в будущем онкологических заболеваний, сбоев в работе сердечно-сосудистой системы и других патологий.
Биоэлементология выявляет оптимальный состав химических элементов, присущий здоровому организму, и при детекции отклонений от него с помощью введения необходимых эссенциальных элементов позволяет избавиться от патологии в самом начале процесса.
С помощью искусственного интеллекта ученые создают «цифровые двойники» различных заболеваний — виртуальные модели, на которых можно отработать воздействие тех или иных способов лечения и выявить те, что дадут оптимальные результаты. Инновационное ПО позволяет дать прогноз на появление заболевания заблаговременно — до появления первых симптомов. Так была исследована моча пациентов с подозрением на колоректальный рак, и по нарушениям здорового баланса определенных химических элементов был выставлен предварительный диагноз. Данный алгоритм планируется использовать для раннего выявления пациентов, относящихся к группе риска по колоректальному раку, и профилактирования заболевания с помощью введения в организм дефицитных эссенциальных элементов. Ученые предполагают, что данная методика будет эффективной и доступной ввиду ее дешевизны для массового применения в российских клиниках.
Ученые Сеченовского университета создали прибор — видеокапилляроскоп, с точностью до 85-90% диагностирующий любые виды онкологических заболеваний кожи на самых ранних стадиях.
Принцип действия прибора основан на том, что недоброкачественные новообразования на коже характерны повышенным кровоснабжением, при этом отмечается беспорядочный рост мелких кровеносных сосудов, истончение их стенок и неправильный рисунок.
Инновационный аппарат делает фото подозрительного фрагмента кожи, специальная программа обрабатывает цифровые снимки, по результатам анализа онколог может дать точное заключение, имеет ли новообразование, возникшее у пациента, недоброкачественный характер.
Видеокапилляроскоп позволяет на ранних этапах диагностировать такие опасные и сложные для распознавания виды опухолей, как карциномы, включая меланомы и базилиомы.
Цифровые фото с видеокапилляроскопа докторам помогает интерпретировать искусственный интеллект — с его применением точность постановки диагноза многократно возрастает.
Отмечаются такие преимущества инновационного аппарата, как нетравматичность, высокая точность постановки диагноза, возможность прогнозировать процесс развития патологии и чувствительность опухоли к лекарствам. Врачи надеются с помощью видеокапилляроскопа диагностировать самые опасные виды онкологических новообразований кожи, тем самым сохранить множество жизней.
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