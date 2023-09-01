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Posted 1 сентября, 05:32

Published 1 сентября, 05:32

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

«Рад, что руководство ФНПР прирастает именно приморскими кадрами», — Виктор Пинский

«Рад, что руководство ФНПР прирастает именно приморскими кадрами», — Виктор Пинский

1 сентября 2023, 05:32
Фото: ФППК
Назначение экс-председателя Федерации профсоюзов Приморья Владимира Исакова на должность Секретаря ФНПР по правовым вопросам прокомментировал депутат Госдумы Виктор Пинский.

«Поздравляю своего друга и коллегу, человека, который после меня возглавил профсоюзы Приморья и достойно провел их через беспрецедентные для всех нас испытания во время пандемии. Думаю, что профсоюзы России в его лице приобрели весь опыт приморских профобъединений в борьбе за права трудящихся, возможность масштабировать самые удачные региональные кейсы. Считаю это решение Исполкома ФНПР логичным и очень рад, что руководство ФНПР прирастает именно приморскими кадрами», — сказал Виктор Пинский.

Действующий депутат Государственной Думы, председатель думской Комиссии по Регламенту и обеспечению деятельности Государственной Думы Виктор Пинский в настоящее время — один из заместителей председателя ФНПР. Ранее, до 2015 года, он на протяжении 10 лет возглавлял Федерацию профсоюзов Приморья.

#Владивосток#Новости
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