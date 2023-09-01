«Рад, что руководство ФНПР прирастает именно приморскими кадрами», — Виктор Пинский

«Поздравляю своего друга и коллегу, человека, который после меня возглавил профсоюзы Приморья и достойно провел их через беспрецедентные для всех нас испытания во время пандемии. Думаю, что профсоюзы России в его лице приобрели весь опыт приморских профобъединений в борьбе за права трудящихся, возможность масштабировать самые удачные региональные кейсы. Считаю это решение Исполкома ФНПР логичным и очень рад, что руководство ФНПР прирастает именно приморскими кадрами», — сказал Виктор Пинский.