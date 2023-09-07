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Posted Сегодня, 12:07

Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 14:04

Updated Сегодня, 14:04

Как будут кормить школьников во Владивостоке в 2023-2024 году

Как будут кормить школьников во Владивостоке в 2023–2024 году

7 сентября 2023, 12:07
Фото: Midjourney
Как будут кормить школьников во Владивостоке в 2023-2024 году
Во Владивостоке почти 32 тысячи учеников получали в прошлом учебном году бесплатное питание. Как изменится питание в школах Владивостока в новом 2023-2024 учебном году — в нашей статье.

Кому положено бесплатное питание в школе

Согласно федеральному законодательству школы обязаны обеспечивать бесплатным питанием всех младшеклассников. Данной категории учащихся предоставляется горячее питание один раз в день на выбор: либо обед, либо завтрак. Во Владивостоке по распоряжению краевого правительства всех учеников младших классов в дополнение к горячему завтраку обеспечивают стаканом кефира или молока.

Кроме того, во Владивостоке обеспечиваются питанием бесплатно:

  1. Ученики средней и старшей школы из категорий:
  • многодетных;
  • семей, находящихся в социально опасном положении;
  • семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации;
  • семей, где доход на человека менее 17, 106 тыс. рублей.
  1. Дети, оставшиеся без попечения родителей, и сироты.
  2. Дети-инвалиды.
  3. Дети с ОВЗ.
  4. Дети представителей малочисленных народов.
  5. Дети, живущие в приемных семьях и под опекой.

В настоящий момент в более чем 75 школах города бесплатное питание организуют специальные предприятия общественного питания по договору с учебным учреждением. Охват бесплатным питанием составляет более 50% учащихся школ Владивостока всех уровней образования.

Стоимость завтраков и обедов для школьников во Владивостоке регулярно индексируется — на эти цели предусмотрены дополнительные субсидии из средств краевого бюджета.

Кому положено бесплатное питание в школеКому положено бесплатное питание в школе
Кому положено бесплатное питание в школе
Фото: 1MI

Как оформить бесплатное питание в школе

Для младшеклассников бесплатное питание предоставляется на беззаявительной основе. То есть никаких документов, справок и заявлений в школу подавать не нужно.

Дополнительные сведения подаются в школу, если ребенку полагается какое-либо особенное питание в силу особенностей организма: имеются хронические заболевания, есть аллергия на определенные продукты и т. д. Эти данные предоставлять необязательно, но такая инициатива родителей поможет школе скорректировать меню с учетом индивидуальных потребностей каждого ребенка.

Детям из категорий льготников нужно будет оформить право на бесплатные завтраки и обеды. Родителям необходимо подать в органы соцзащиты Владивостока заявление о предоставлении питания за счет городского бюджета и справки, доказывающие принадлежность к той или иной льготной категории. После получения из собеса подтверждающей справки необходимо с документами обратиться к классному руководителю либо директору учебного заведения.

Как оформить бесплатное питание в школеКак оформить бесплатное питание в школе
Как оформить бесплатное питание в школе
Фото: 1MI

Питание в начальных классах

Все ученики начальных классов питаются в школах Владивостока бесплатно. С 1 апреля прошлого года расходы на питание младшеклассников были увеличены во Владивостоке до 85 рублей — за один завтрак или обед. Однако стоимость бесплатного питания для учеников льготной категории не изменилась и осталась на уровне 125 рублей.

То есть ученики младших классов получают обед (или завтрак) на сумму 85 рублей. А льготники (дети из многодетных семей, инвалиды, сироты и др.) обеспечиваются двухразовым питанием. Значит, условно говоря, их будут кормить завтраком за 85 рублей и обедом за 40 рублей. Поставщики школьного питания заявляют, что этих денег недостаточно для обеспечения полноценного и здорового питания льготников.

Например, исходя из меню школы №73 Владивостока на май 2023 года, завтрак младшеклассника состоит из свежих фруктов, творожного пудинга, сладкого молочного соуса, фруктового чая и школьного батона. А обед включает суп с рыбными консервами, плов с курицей, салат из свеклы и компот из свежих фруктов. Весь этот набор блюд не вписывается в сумму 125 рублей в день, поэтому поставщикам приходится где-то экономить. Например, вместо разливного молока использовать пакетированное, а свежие фрукты заменять консервированными.

Питание в начальных классахПитание в начальных классах
Питание в начальных классах
Фото: 1MI

Питание в старших классах

Ученики старшей и средней школы могут питаться бесплатно, если они попадают под категорию льготников. Инвалидов и детей с ОВЗ обеспечивают двухразовым питанием на сумму 125 рублей в день, а все остальные льготные категории школьников питаются бесплатно один раз в день на сумму 70 рублей.

Школьники, не относящиеся к льготной категории, питаются за счет родительской платы. При этом меню в школах Владивостока довольно разнообразно и включает более 70 наименований блюд. В рационе обязательно присутствуют мясо, каши, рыба, фрукты и овощи.

Начальник горуправления по работе с муниципальными учреждениями образования Владивостока Максим Кильчевский:

«Горячие блюда для обучающихся готовят согласно примерному двадцатидневному меню. Его разработали специалисты в соответствии с СанПиН и с учетом всех необходимых требований, предъявляемых к рациону питания школьников. Такое меню предусматривает для младших школьников два варианта завтрака на выбор, что повышает качество питания и снижает количество нереализованной продукции».
Питание в старших классахПитание в старших классах
Питание в старших классах
Фото: 1MI

Сколько будет стоить платное питание во Владивостоке в 2023–2024 году

Рост цен на продукты во Владивостоке спровоцировал и поднятие стоимости питания в школьных столовых. Еще в минувшем учебном году родители жаловались, что им приходится платить больше за обеды и завтраки, хотя рацион остался прежним.

Представители школ соглашаются, что в среднем платное питание в школах поднялось в цене на 18-20%, но уверяют, что сделать ничего не могут из-за общего роста цен на продукты. По мнению аналитиков, в новом 2023-2024 учебном году школьные обеды во Владивостоке подскочат в стоимости еще.

В новом учебном году школы Владивостока ожидает еще одно нововведение — в столовых будет введена система безналичной оплаты. Оплатить обед или завтрак учащиеся смогут с помощью карты школьника, которые будут выдаваться в общеобразовательном учреждении. Это удобно не только для учеников и работников столовой, но и для родителей, которые смогут следить, какие блюда и по какой цене покупают дети.

Сколько будет стоить платное питание во Владивостоке в 2023–2024 годуСколько будет стоить платное питание во Владивостоке в 2023–2024 году
Сколько будет стоить платное питание во Владивостоке в 2023–2024 году
Фото: 1MI

Можно ли отказаться от школьного питания

Из-за роста стоимости школьных завтраков и обедов многие родители во Владивостоке стали задумываться о том, чтобы отказаться от платных школьных обедов. Не все родители могут себе позволить завышенные суммы на обеды в столовых — проще отправить ребенка в школу с домашним бутербродом и чаем в термосе.

Отказаться можно и от бесплатного питания, хотя такие случаи, по оценкам экспертов, редки. Специальной формы заявления на отказ нет. То есть родитель, считающий, что его ребенок должен питаться исключительно домашней пищей, пишет заявление в свободной форме на имя директора школы.

Если родителю не нравится, чем кормят его ребенка в школе, то не обязательно сразу же писать отказ. Как показывает практика, не во всех школах Владивостока организация питания устроена должным образом. Родители жалуются, что завтраки подают холодными, а обеды учеников старших классов вкуснее и разнообразнее, чем для льготных категорий.

Такие ситуации берутся под контроль регионального Роспотребнадзора и администрации. По распоряжению главы региона Олега Кожемяко в Приморье постоянно организовывают проверки качества завтраков и обедов в школах по запросам родителей и родительских комитетов. По результатам проверочных мероприятий применяются административные меры к директорам школ, поскольку именно они отвечают за качество и разнообразие питания в школьных столовых.

#Наука и образование#Владивосток#Многодетные семьи#Льготы#Школьное питание#Школьники#Родители
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