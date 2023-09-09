Эксперт рассказал, как помочь старшему поколению преодолеть страх перед гаджетами

Posted Сегодня, 16:13
Published Сегодня, 16:13
Modified Сегодня, 16:17
Updated Сегодня, 16:17
Как же помочь им преодолеть этот страх? Об этом рассказал в интервью RuNews24.Ru Роберт Симонян, специалист проекта «КиберМосква». Он отметил, что эти страхи вполне понятны, так как в интернете действительно можно наткнуться на неприятности. Однако необходимо помнить, что безопасность данных в интернете должна быть приоритетной.
Справиться со страхом перед технологиями несложно, главное — найти баланс между удобством и безопасностью. Для этого специалист предлагает вести конструктивный диалог с пожилыми людьми, объяснять им, что обманщики есть не только в интернете, но и в реальной жизни. Важно акцентировать внимание на пользе, которую могут принести технологии.
Если пожилой человек видит в технологиях больше положительных сторон, чем отрицательных, то есть возможность построить диалог. Если же плюсов не так много, то, вероятно, эти технологии ему просто не подходят.
Каждая функция интернета может быть полезной для молодых людей, но не всегда она пригодится бабушкам с дедушками. Например, доставка продуктов не всегда приветствуется пожилыми людьми, так как поход в магазин для них — это возможность «размяться».