Эксперт рассказал, как помочь старшему поколению преодолеть страх перед гаджетами

Как же помочь им преодолеть этот страх? Об этом рассказал в интервью RuNews24.Ru Роберт Симонян, специалист проекта «КиберМосква». Он отметил, что эти страхи вполне понятны, так как в интернете действительно можно наткнуться на неприятности. Однако необходимо помнить, что безопасность данных в интернете должна быть приоритетной.