Как проходило голосование на выборах губернатора Приморья в зоне СВО

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
Ольга Михайлова отметила, что приморцы, находящиеся на спецоперации, с большим энтузиазмом восприняли подготовку к выборам и их проведение. Голосование в зоне СВО проходило с 1 по 4 сентября.
Для процесса проведения голосования в зоне СВО сформировали все условия: образовали 20 экстерриториальных участков с технологическим оборудованием и открыли избирательные комиссии.
Член Избиркома Приморья сказала, что ребятам, находящихся там, было очень важно ощутить себя частью родного Приморья, поэтому им предоставили отдать свой голос за будущее нашего края.
«Вместе приходили мобилизованный отец и мобилизованный сын, отец-доброволец и сын-доброволец. Они делали фотографии на память, чтобы послать своим родным и показать, как вместе опускают избирательный бюллетень в ящик для голосования. Мы постарались привезти им частичку дома», — отметила Ольга Михайлова.