zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:11

Published Сегодня, 13:11

Modified Сегодня, 13:13

Updated Сегодня, 13:13

Как проходило голосование на выборах губернатора Приморья в зоне СВО

Как проходило голосование на выборах губернатора Приморья в зоне СВО

9 сентября 2023, 13:11
Член Крайизбиркома Ольга Михайлова рассказала, как проходило голосование на выборах губернатора Приморья в зоне проведения СВО.
Сюжет
Выборы

Ольга Михайлова отметила, что приморцы, находящиеся на спецоперации, с большим энтузиазмом восприняли подготовку к выборам и их проведение. Голосование в зоне СВО проходило с 1 по 4 сентября.

Для процесса проведения голосования в зоне СВО сформировали все условия: образовали 20 экстерриториальных участков с технологическим оборудованием и открыли избирательные комиссии.

Член Избиркома Приморья сказала, что ребятам, находящихся там, было очень важно ощутить себя частью родного Приморья, поэтому им предоставили отдать свой голос за будущее нашего края.

«Вместе приходили мобилизованный отец и мобилизованный сын, отец-доброволец и сын-доброволец. Они делали фотографии на память, чтобы послать своим родным и показать, как вместе опускают избирательный бюллетень в ящик для голосования. Мы постарались привезти им частичку дома», — отметила Ольга Михайлова.
#Приморский край#Владивосток#Выборы#Видео#Губернатор#Голосование#Выборы губернатора 2023
Подпишитесь
«Тигр — Экскаватор 1: 0»: человек проиграл в неравном бою с опасным хищником — видео
20 августа, 05:45
Во Владивостоке прошел автопробег в честь Дня Государственного флага России — видео
20 августа, 06:09
От ТЦ «Максим» во Владивостоке практически ничего не осталось — фото
19 августа, 07:47
Работникам госорганов Приморья поднимут зарплату на 5,5%
19 августа, 04:04
Константин Шестаков: «Нам удалось добиться больших изменений»
18 августа, 07:20
Мэр Владивостока Константин Шестаков дал новое помещение для волонтеров СВО
16 августа, 05:17