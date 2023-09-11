Число субъектов МСП в ДФО увеличилось до 298 тысяч

В нескольких регионах Дальневосточного федерального округа есть отрасли, которые в общем количестве МСП занимают заметно большую долю в сравнении со средними показателями по России. В том числе в Бурятии, на Камчатке и в Чукотском автономном округе доля компаний в сфере гостеприимства в полтора раза больше, чем в целом по Российской Федерации. Также выше среднего уровня по России доля МСП-предприятий во всех регионах ДФО в добывающей отрасли.