Число субъектов МСП в ДФО увеличилось до 298 тысяч

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
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Выше среднероссийского темпы прироста количества малого и среднего предпринимательства были зарегистрированы в двух регионах Дальневосточного федерального округа: Забайкальском крае — 5 процентов и Чукотском автономном округе — 4,8 процента. В пятерку субъектов-лидеров по данному показателю вошли Республика Саха (Якутия) — 4,1 процента, Амурская область — 3,7 процента и Приморский край — 3,1 процента.
Повышенная «продолжительность жизни» субъектов малого и среднего предпринимательства стала отличительной чертой ДФО. Если средний возраст бизнеса по Российской Федерации составляет 7,6 года (без учета новых регионов), то на Дальнем Востоке показатель превышает 8 лет. При этом, к примеру, на Камчатке самая большая «продолжительность жизни» МСП-компаний среди всех российских регионов — 9,2 года.
В нескольких регионах Дальневосточного федерального округа есть отрасли, которые в общем количестве МСП занимают заметно большую долю в сравнении со средними показателями по России. В том числе в Бурятии, на Камчатке и в Чукотском автономном округе доля компаний в сфере гостеприимства в полтора раза больше, чем в целом по Российской Федерации. Также выше среднего уровня по России доля МСП-предприятий во всех регионах ДФО в добывающей отрасли.