Игорь Филиппов: Библиотека 21 века — это уникальный центр культуры

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
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Updated Сегодня, 06:51
Библиотечная система Владивостока сегодня претерпевает мощные преобразования — каждая библиотека становится уникальной со своей концепцией и направлением в работе. Процесс этот начался с 2013 года, когда в системе библиотек города начались ремонты учреждений. Сегодня в систему входят 22 библиотеки, 20 из которых находятся в разных частях Владивостока, еще две в пригороде — в поселках Трудовое и Береговое.
— Игорь Сергеевич, как меняются библиотеки сегодня? Проводятся ремонты и модернизации, чего удалось достичь и какая она сегодня — библиотека города?
— В последние годы большое внимание к нашей системе уделяется со стороны городских и краевых властей. На сегодня пока не отремонтированными остаются только три библиотеки. Однако уже и на них готова проектно-сметная документация, ждем финансирования, чтобы в ближайшие годы все библиотеки системы были обновлены. Но не только ремонт — тогда же, в 2013 году в библиотеках начались коренные изменения. Библиотека становились пространством для встреч, общения по интересам — хобби, настольные игры, садоводство, литературное обсуждение. Все возможные форматы общения. Бизнес к нам приходит, проводит свои конференции, обсуждения насущных экономических вопросов. В этом году Правительство Приморского края включило нас в программу модернизации учреждений культуры края, нам была выделена субсидия, более 40 миллионов рублей на модернизацию библиотечной системы. Мы приняли решение модернизировать восемь библиотек, и все библиотеки стараемся преобразить, чтобы книгохранения стало меньше, а пространства для встреч больше.
— Что это означает для библиотечной системы — книг станет меньше?
— То, что стало меньше места для хранения книг, — это не проблема, это изменение подхода к работе. Так как мы система, в которую входит более двух десятков учреждений, у нас действует внутрисистемный обмен книгами, единый читательский билет, который действует во всех библиотеках системы. По этому билету читатель спокойно может обслужиться в любой из библиотек. И если он не нашел книгу в конкретной библиотеке, а при этом она есть в системе, то ему через неделю эту книгу в библиотеку доставят, либо предоставят информацию, в какой библиотеке эта книга есть, и читатель сможет сам проехать и взять эту книгу.
Сегодня в нашем библиотечном фонде более 200 тысяч наименований книг — классика, современная литература, биографии, нон-фикшн, детская литература, фэнтези. В этом году мы закупили очень много интерактивной литературы — это книги 3D, 4D, книги с дополненной реальностью, книги, которые позволяют, к примеру, устроить мини-театр теней. И мне кажется, что за такими комбинированными форматами, когда книга становится не просто средством для чтения, а создает какой-то образ другого пространства, мира, события, за такой книгой будущее.
— Подход к работе меняется не только в отношении книгохранения, библиотеки в принципе становятся другими?
— Я придерживаюсь концепции, что библиотека, как учреждение культуры, уникальна, потому что только библиотека может сочетать в себе функции других учреждений культуры без ущерба для основной деятельности. Здесь и кино посмотреть можно — оборудование есть, да, может, это не тот большой экран кинотеатра с суперзвуком и суперкартинкой, но возможность такая есть. И при этом можно взять современную качественную литературу. В библиотеке можно сделать выставку, и у нас на Приморской, 5 будет такая библиотека, в рамках модернизации мы ее сделаем — проектом предусмотрена система развески картин, эту библиотеку мы будем продвигать как центр современного искусства. Район Змеинки, где располагается эта библиотека, вообще не имеет центра культуры, и модернизированное учреждение как раз может стать таким учреждением. В библиотеке можно показать небольшую театральную постановку и провести музыкальный концерт в формате квартирника. Библиотеки стали центрами притяжения не только для любителей почитать.
— А сколько во Владивостоке официальных читателей с читательскими билетами? Расскажите, растет ли их количество? И кто может стать читателем вашей библиотечной системы?
— Уже около 100 тысяч владивостокцев являются читателями нашей библиотечной системы. При этом количество это растет — еще пять лет назад у нас было порядка 80 тысяч читателей. Чтобы стать читателем наших библиотек, необходимо иметь прописку в городе. Годовой взнос за услуги библиотеки у нас составляет 100 рублей. Жители других населенных пунктов могут прийти к нам в библиотеку и познакомиться с книгой в стенах библиотеки, поучаствовать в мероприятии, провести время за интересным общением.
— Какой он — современный читатель? Какие у него сегодня предпочтения? Что чаще всего берут почитать?
— Современный читатель — он разный. Во-первых, это зависит от библиотеки. Например, сейчас мы с вами находимся в библиотеке «БУК», здесь превалирует читатель в возрасте от 30 до 40 лет, собираются и молодые ребята, поэтому здесь много нон-фикшн литературы, фэнтези, чтобы молодежь могла удовлетворить свой интерес к той или иной теме. Если же мы возьмем библиотеку, например, на Приморской, там больше читателей детей и семейных читателей, когда целая семья приходит и берет для себя книги по предпочтениям — мама возьмет детектив, а дети попросят сказки или книги про близких им персонажей.
Самыми популярными издательствами, чьи книги берут в наших библиотеках, являются «Азбука», «Инспирия», «Аркадия» и «Фанзона». По жанрам наиболее популярными являются исторические романы, семейные саги, сентиментальные истории, романтическое фэнтези, боевая и приключенческая фантастика. Отмечу, что возрастает спрос на психологическую литературу для саморазвития.
— А книги, получившие различные литературные премии, в ваших библиотеках почитать можно, есть они в ваших фондах?
— Да, наша библиотечная система закупает такие книги, удостоенные различных литературных премий — «Ясная поляна», «Большая книга» и других. Мы стараемся эти книги приобретать, правда, в небольших количествах, но стараемся, чтобы по одному-два издания в фонде были, и наши читатели могли с ними познакомиться. Есть некоторые издания, на которые очередь расписана на два-три месяца вперед.
— Какие книги пользуются у читателей особой популярностью?
— В топ самых востребованных книг входят: космическая фантастика Лю Цысинь, детективы — Олега Роя, триллеры — Роберта Брынзы и Бернара Миньера, сентиментальная проза — Джоджо Мойеса, Людмилы Третьяковой, артефакт детектив — Натальи Александровой, Литвиновых. Из детских: Олег Рой, его серии Джинглики и Сказочный патруль, прикольные детективы Матюшкиной — приключения Фу-Фу и Кис-Кис. Детские истории Холли Вебб.
— Библиотечные фонды — как они формируются? Кто решает, какие в них книги должны появиться? И как пополняются?
— У нас несколько механизмов пополнения книжных фондов. Первый — это централизованная закупка, которую мы осуществляем сами. Администрация города выделяет нам ежегодно определенную сумму на пополнение нашей книжной базы. Мы делаем запрос в каждую библиотеку, заведующие библиотек, в свою очередь, изучают предпочтения и пожелания своих читателей, и потом предоставляют нам эту информацию.
Второй механизм пополнения книжных фондов — это подарки наших читателей. Библиотека с радостью примет любые ваши книги. Будем рады, если жители Владивостока, когда наводят порядок на своих полках, по возможности дали бы вторую жизнь тем книгам, которые уже не нужны. Совсем недавно прошли концерты Евгения Гришковца, у него есть книга «Про книгу», в которой он пишет о том, как грустно книге стоять на полке, когда ею не пользуются. И в рамках своего концерта он призывал приносить свои книги и тем самым продлевать им жизнь. Лучше всего принести книги в нашу библиотеку на Полярной, 7, там у нас находится отдел комплектования. Но в принципе вы можете принести книги в любую из наших библиотек, сказав, что это подарок библиотеке.
Третий принцип формирования фондов — это дары от каких-то организаций. В Приморском крае благодаря губернатору Олегу Николаевичу Кожемяко действует программа по поддержке издания книг дальневосточных и приморский авторов. В этом году мы более 400 экземпляров книг получили по этой программе от издательств «Русский остров» и «Рубеж». В основном это литература о Приморском крае. И как раз к такой литературе нужно воспитывать вкус читателя, пробудить желание с ней познакомиться. Также в этом году прошел фестиваль «Книжные маяки России», в рамках которого библиотечная система пополнила свой фонд более чем на 200 книг. В прошлом году мы победили в конкурсе на комплектование книжных фондов «Золотая полка», и нам дополнительно выделили средства для приобретения книг. Помимо этого, представители транспортной группы «Феско» в рамках проекта «Феско — детям» подарили нам более 100 экземпляров переизданных книг про море и моряков. Совет многодетных родителей тоже нам периодически делает замечательные книжные дары.
— Какие читательские клубы сегодня действуют на базе вашей библиотечной системы?
— С 2010 года в библиотечной системе города Владивостока был разработан проект под названием «Центр общения для пожилых людей». Он очень востребован, так как нередко бывает, что люди почтенного возраста остаются одни. И вот один-два раза в неделю на базе библиотек проходят встречи, обсуждаются разные темы, начиная от медицины и заканчивая культурой. В гости к нашим посетителям клуба приходят врачи, артисты, литературные деятели, можем показать для них какой-то спектакль, устроить караоке-вечер, провести чаепитие по случаю праздника.
Также уже более десяти лет мы реализуем программы по повышению компьютерной грамотности населения, целевой аудиторией тоже становятся пожилые люди, которых нужно научить пользоваться компьютером. Отдельно работает программа повышения мобильной грамотности, обучаем пользоваться телефоном. Кроме того, есть группы «Серебряных блогеров» — обучаем тому, как вести свои социальные сети, что туда публиковать, какие сейчас тренды в контенте и многое другое.
Еще одно направление, которое сегодня все больше пользуется популярностью, и хотелось бы, чтобы вышло на первые позиции, — это соседские центры. Мы совместно с Дирекцией общественных пространств периодически проводим встречи с жителями города, чтобы обсудить вопросы, как будут выглядеть те или иные территории, которые включены в программы благоустройства. И хочется, чтобы жители районов, где есть библиотеки, инициировали проведение таких соседских встреч, чтобы обсудить проблемы дома, двора, поделиться опытом реализации проектов, участия в конкурсе, разработки проектов.
Клуб «Родовед», который будет действовать на базе наших библиотек, поможет жителям города сформировать свое генеалогическое древо по уже имеющимся данным или научиться поиску своих корней.
Перечень действующих клубов большой, всю информацию о них можно посмотреть на сайте библиотечной системы города Владивостока vladlib.ru.
— Город расширяется, появляются новые районы, жилые комплексы с большим количеством населения. В этих условиях хватает ли библиотек, есть ли планы по расширению библиотечной сети?
— Библиотек не хватает, это факт, с которым пока приходится мириться. В городе появилось два больших района — это Снеговая Падь, Патрокл, ЖК «Изумрудный» активно развивается. Радует, что при застройке этих районов предусматриваются школы, детские сады, поликлиники. Но, к сожалению, учреждений культуры там не запроектировано. Однако мы через образовательные учреждения этих районов, с которыми работаем, распространяем информацию о ближайших библиотеках. Мы надеемся, что в скором времени во Владивостоке появится еще хотя бы две библиотеки, обязательно появится центральная библиотека в виде отдельно стоящего здания, как во всех столицах регионов России. Сейчас внимания библиотекам и учреждениям культуры в целом уделяется много, поэтому надеемся, что такой культурно-просветительский комплекс обязательно появится в одном из новых районов города.
— Расскажите о своем участии в выставке-ярмарке «Печатный двор».
— Во Владивостоке прошла 24-я выставка-ярмарка «Печатный двор». Это уникальное событие, в том числе, для библиотек, потому что есть возможность познакомиться с издателями, писателями приморскими, с теми, кто работает на Дальнем Востоке и кто пишет про Дальний Восток. Вообще актуальность такой региональной литературы начинает расти. В рамках «Печатного двора» в этом году библиотечная система Владивостока раскрыла оригинальные издания Единого фонда центральной библиотечной системы. Это книги нового поколения — библиотека детям, выполненные с учетом современных реалий и технологий — с дополненной реальностью, книги — театр теней и другие издания, с которыми могут познакомиться родители и дети. Это книги, которые нужно видеть своими глазами, по описанию на сайте не поймешь, в чем их особенность, пока не наведешь на изображения свой смартфон, не увидишь ту картинку дополненной реальности. Такая возможность важна и для издателей, и для библиотек — рассказать и демонстрировать такие книги, чтобы читатели приходили в библиотеку за такими изданиями.
— Игорь Сергеевич, а что бы вам хотелось нового привнести в библиотечную систему, куда сегодня идут тенденции?
— Библиотечная система сегодня идет в ногу с современными трендами. Я против того, чтобы акцент в развитии библиотек ушел в пользу цифрового обслуживания читателя. От людей есть отклик о том, что все-таки живая книга сейчас ценнее цифровой, и на живую книгу, все-таки запрос больше. Потому что книга в отличие от электронного издания на гаджете позволяет в хорошем смысле закрыться от того информационного шума, который нас последнее время преследует и которого становится все больше. Книга позволяет от него уйти, позволяет комплексно и широко рассмотреть какую-то проблему или волнующий вопрос. Поэтому ключевой вектор развития библиотеки сегодня — привить жителям края, Дальнего Востока, России в целом новое отношение к книге, новый образ книги, чтения, как отдыха, как возможность сделать себя лучше, найти недостающий кирпичик, который ляжет в твой личностный фундамент. В принципе, в смартфоне тоже можно накапливать эти «кирпичики», но они остаются там, в этом гаджете, через смартфон невозможно эту книгу себе «присвоить». А когда ты взял живую книгу, и не просто ее прочитал, а подумал, поразмышлял вместе с автором, тогда эта книга и полученные через нее знания приобретают особую ценность.