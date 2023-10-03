Игорь Филиппов: Библиотека 21 века — это уникальный центр культуры

— Библиотечная система сегодня идет в ногу с современными трендами. Я против того, чтобы акцент в развитии библиотек ушел в пользу цифрового обслуживания читателя. От людей есть отклик о том, что все-таки живая книга сейчас ценнее цифровой, и на живую книгу, все-таки запрос больше. Потому что книга в отличие от электронного издания на гаджете позволяет в хорошем смысле закрыться от того информационного шума, который нас последнее время преследует и которого становится все больше. Книга позволяет от него уйти, позволяет комплексно и широко рассмотреть какую-то проблему или волнующий вопрос. Поэтому ключевой вектор развития библиотеки сегодня — привить жителям края, Дальнего Востока, России в целом новое отношение к книге, новый образ книги, чтения, как отдыха, как возможность сделать себя лучше, найти недостающий кирпичик, который ляжет в твой личностный фундамент. В принципе, в смартфоне тоже можно накапливать эти «кирпичики», но они остаются там, в этом гаджете, через смартфон невозможно эту книгу себе «присвоить». А когда ты взял живую книгу, и не просто ее прочитал, а подумал, поразмышлял вместе с автором, тогда эта книга и полученные через нее знания приобретают особую ценность.