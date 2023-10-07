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Posted 7 октября, 05:07

Published 7 октября, 05:07

Modified Вчера, 09:36

Updated Вчера, 09:36

Олег Кожемяко встретился со школьниками-лесничими в Приморье

Олег Кожемяко встретился со школьниками-лесничими в Приморье

7 октября 2023, 05:07
Губернатор Приморья Олег Кожемяко дал старт слету школьных лесничеств «Тайга у океана». Всего в мероприятии приняли участие 22 команды по 7 человек в каждой.
Сюжет
Лес

Всего около 150 школьников будут состязаться в визитке команды, лесной эстафете и соревновании «лучший лесничий». Они пройдут лесное ориентирование, изучат основы выживания, освоят охрану лесов от пожара и многое другое.

«Слет школьных лесничеств запомнится бережным отношением к природе, которое закладывается у приморцев с раннего детства. Важно беречь тайгу, передавать эти знания из поколения в поколение, чтобы ваши дети и внуки могли пользоваться уникальной природой Приморского края», — отметил Олег Кожемяко.
#Общество#Приморский край#Владивосток#Новости#Лес#Олег Кожемяко
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