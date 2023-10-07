Олег Кожемяко встретился со школьниками-лесничими в Приморье

Posted 7 октября, 05:07
Published 7 октября, 05:07
Modified Вчера, 09:36
Updated Вчера, 09:36
Всего около 150 школьников будут состязаться в визитке команды, лесной эстафете и соревновании «лучший лесничий». Они пройдут лесное ориентирование, изучат основы выживания, освоят охрану лесов от пожара и многое другое.
«Слет школьных лесничеств запомнится бережным отношением к природе, которое закладывается у приморцев с раннего детства. Важно беречь тайгу, передавать эти знания из поколения в поколение, чтобы ваши дети и внуки могли пользоваться уникальной природой Приморского края», — отметил Олег Кожемяко.