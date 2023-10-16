Какие продукты в России дорожают быстрее всего

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Капуста подорожала с августа 2022 года по август 2023 года на 74% в среднем по стране. В Кабардино-Балкарии, Ставропольском крае и Северной Осетии — Алании цены на нее выросли наиболее значительно. Более, чем на 100% цена на капусту увеличилась в ряде областей и республик, пишет RTVI.
Огурцы подорожали на 47% в среднем по стране. В регионах, таких как Новосибирская и Томская области, а также в Чувашии, рост был еще более значительным. Цены на огурцы выросли более, чем на 80% в Туве, Ямало-Ненецком автономном округе и Курганской области.
Морковь подорожала на 30,47% в среднем по стране. Наибольший рост цен был зафиксирован в Калмыкии, Новосибирской и Омской областях. Более, чем на 50% морковь подорожала в Ямало-Ненецком автономном округе, Крыму, Чечне, Рязанской области и Алтайском крае.
Цена на столовую свеклу выросла на 22,79%. Сильнее всего она подорожала в Крыму, Челябинской и Курганской областях. Более, чем на 50% цена на свеклу увеличилась в Севастополе, Хабаровском крае и Свердловской области.
Свежие помидоры подорожали на 18,84% в среднем по стране. В Севастополе, Крыму и Туве цены на них выросли особенно значительно.
Свежая зелень подорожала на 15,69% в среднем. Наибольший рост цен был зафиксирован в Кабардино-Балкарии, Смоленской и Нижегородской областях.
Цена на чеснок выросла на 9,95%. Особенно значительный рост цен был в Магаданской области, Туве и Хабаровском крае.
Также произошло подорожание фруктов. Апельсины подорожали на 75,58% в среднем по стране. В Севастополе, Новосибирской и Тверской областях цены на них выросли наиболее значительно. Более, чем на 100% апельсины подорожали в Крыму, Алтайском крае, Липецкой, Псковской, Свердловской, Кировской, Орловской, Омской и Пензенской областях.
Цены на бананы выросли на 41,71%. Наибольший рост был в Коми, Пензенской и Ивановской областях.
Виноград подорожал на 27,74%. Наибольший рост цен зафиксирован в Калмыкии, Чувашии и Тульской области. Более, чем на 50% цены на виноград выросли в Крыму, Мордовии, Бурятии, Удмуртии, Алтайском крае и других регионах.
Лимоны подорожали на 27,22%. В Крыму, Санкт-Петербурге и Карелии цены на них выросли особенно значительно.
Груши подорожали на 25,92%. Наибольший рост был в Ивановской области, Курской области и Чувашии. Более, чем на 50% цена на груши увеличилась в Крыму, Башкирии, Смоленской и Оренбургской областях.
Яблоки подорожали на 11%. Наибольший рост цен был в Мурманской, Орловской и Калининградской областях.
Цена на курицу выросла на 13,7%. Особенно значительный рост цен был в Севастополе, Крыму и Пензенской области.
Цена на яйца выросла на 12,1%. В Ингушетии, Крыму и Севастополе цены на яйца выросли особенно значительно.
Также произошло подорожание лососевой икры и мороженых кальмаров. Цены на икру выросли на 14,6%, а на кальмары — на 10,5%.
Один из факторов, влияющих на рост цен на продукты, является подорожание топлива. Опрошенные эксперты указывают на то, что затраты на логистику продуктов, особенно овощей и фруктов, значительны, а подорожание ГСМ увеличивает эти затраты. Кроме того, дефицит рабочих рук и перераспределение кадров также влияют на стоимость производства и, следовательно, на цены на продукты. Прогнозируется, что рост цен будет продолжаться в ближайшее время.