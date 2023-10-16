Какие продукты в России дорожают быстрее всего

Капуста подорожала с августа 2022 года по август 2023 года на 74% в среднем по стране. В Кабардино-Балкарии, Ставропольском крае и Северной Осетии — Алании цены на нее выросли наиболее значительно. Более, чем на 100% цена на капусту увеличилась в ряде областей и республик, пишет RTVI.