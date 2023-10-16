zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:53

Published Сегодня, 11:53

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

Какие продукты в России дорожают быстрее всего

16 октября 2023, 11:53
В России в 2023 году произошло значительное подорожание некоторых продуктов. Наибольший рост цен был зафиксирован на белокочанной капусте, апельсинах и огурцах — 74%, 72% и 47% соответственно. В отдельных регионах цены на эти и другие продукты выросли еще больше, превысив 100%.

Капуста подорожала с августа 2022 года по август 2023 года на 74% в среднем по стране. В Кабардино-Балкарии, Ставропольском крае и Северной Осетии — Алании цены на нее выросли наиболее значительно. Более, чем на 100% цена на капусту увеличилась в ряде областей и республик, пишет RTVI.

Огурцы подорожали на 47% в среднем по стране. В регионах, таких как Новосибирская и Томская области, а также в Чувашии, рост был еще более значительным. Цены на огурцы выросли более, чем на 80% в Туве, Ямало-Ненецком автономном округе и Курганской области.

Морковь подорожала на 30,47% в среднем по стране. Наибольший рост цен был зафиксирован в Калмыкии, Новосибирской и Омской областях. Более, чем на 50% морковь подорожала в Ямало-Ненецком автономном округе, Крыму, Чечне, Рязанской области и Алтайском крае.

Цена на столовую свеклу выросла на 22,79%. Сильнее всего она подорожала в Крыму, Челябинской и Курганской областях. Более, чем на 50% цена на свеклу увеличилась в Севастополе, Хабаровском крае и Свердловской области.

Свежие помидоры подорожали на 18,84% в среднем по стране. В Севастополе, Крыму и Туве цены на них выросли особенно значительно.

Свежая зелень подорожала на 15,69% в среднем. Наибольший рост цен был зафиксирован в Кабардино-Балкарии, Смоленской и Нижегородской областях.

Цена на чеснок выросла на 9,95%. Особенно значительный рост цен был в Магаданской области, Туве и Хабаровском крае.

Также произошло подорожание фруктов. Апельсины подорожали на 75,58% в среднем по стране. В Севастополе, Новосибирской и Тверской областях цены на них выросли наиболее значительно. Более, чем на 100% апельсины подорожали в Крыму, Алтайском крае, Липецкой, Псковской, Свердловской, Кировской, Орловской, Омской и Пензенской областях.

Цены на бананы выросли на 41,71%. Наибольший рост был в Коми, Пензенской и Ивановской областях.

Виноград подорожал на 27,74%. Наибольший рост цен зафиксирован в Калмыкии, Чувашии и Тульской области. Более, чем на 50% цены на виноград выросли в Крыму, Мордовии, Бурятии, Удмуртии, Алтайском крае и других регионах.

Лимоны подорожали на 27,22%. В Крыму, Санкт-Петербурге и Карелии цены на них выросли особенно значительно.

Груши подорожали на 25,92%. Наибольший рост был в Ивановской области, Курской области и Чувашии. Более, чем на 50% цена на груши увеличилась в Крыму, Башкирии, Смоленской и Оренбургской областях.

Яблоки подорожали на 11%. Наибольший рост цен был в Мурманской, Орловской и Калининградской областях.

Цена на курицу выросла на 13,7%. Особенно значительный рост цен был в Севастополе, Крыму и Пензенской области.

Цена на яйца выросла на 12,1%. В Ингушетии, Крыму и Севастополе цены на яйца выросли особенно значительно.

Также произошло подорожание лососевой икры и мороженых кальмаров. Цены на икру выросли на 14,6%, а на кальмары — на 10,5%.

Один из факторов, влияющих на рост цен на продукты, является подорожание топлива. Опрошенные эксперты указывают на то, что затраты на логистику продуктов, особенно овощей и фруктов, значительны, а подорожание ГСМ увеличивает эти затраты. Кроме того, дефицит рабочих рук и перераспределение кадров также влияют на стоимость производства и, следовательно, на цены на продукты. Прогнозируется, что рост цен будет продолжаться в ближайшее время.

Подпишитесь
Словно летом: эксперт уточнил прогноз на ближайшие сутки в Приморье
25 сентября, 08:21
В 15 минутах ходьбы: инфраструктуру обновят в рамках мастер-плана Владивостока
21 сентября, 05:47
Мэр Владивостока Константин Шестаков поздравил горожан с Днём тигра
24 сентября, 05:24
«Новый» исторический центр появится во Владивостоке — мастер-план
21 сентября, 04:53
В большое будущее: мастер-план станет стратегией развития Большого Владивостока
20 сентября, 23:01
«Объявлен выговор» — мэр Владивостока наказал подрядчиков мемориала воинам СВО
20 сентября, 08:53