Молодые специалисты АО «ННК-Хабаровский НПЗ» нашли свой ДНК-код

Posted Сегодня, 02:31
Published Сегодня, 02:31
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Updated Сегодня, 02:33
Основная цель бизнес-игры — познакомить новичков, помочь им влиться в заводской коллектив, сплотить. Тем, кто в программе не первый год, тренинг помогает вспомнить о важности взаимодействия в команде, взаимопонимания и доверия друг другу.
«ДНК-код» название и тема для тренинга организаторы выбрали не совсем обычные. Идея в том, чтобы во время тренинга найти то, что объединяет нефтяников, делает их сильнее и эффективнее.
Уникальный код молодые специалисты собирали «по частям». Для поиска 20 нужных карточек они выполняли различные кейсы, проявляя логику, ловкость, а главное, умение сообща искать правильные решения.
На вопрос, что в итоге помогло найти «части кода» участники бизнес-игры единодушно отвечали: оптимизм, целеустремлённость, ответственность. Словом, все то, что нужно для успешной работы на Хабаровском НПЗ!