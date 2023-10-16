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Молодые специалисты АО «ННК-Хабаровский НПЗ» нашли свой ДНК-код

Молодые специалисты АО «ННК-Хабаровский НПЗ» нашли свой ДНК-код

16 октября 2023, 02:31
Фото: АО "ННК"
Молодые специалисты Хабаровского НПЗ поучаствовали в тренинге по эффективному командообразованию. Подобное мероприятие проходит уже во второй раз в рамках Программы развития молодых специалистов завода в 2023 году.

Основная цель бизнес-игры — познакомить новичков, помочь им влиться в заводской коллектив, сплотить. Тем, кто в программе не первый год, тренинг помогает вспомнить о важности взаимодействия в команде, взаимопонимания и доверия друг другу.

Фото: АО "ННК"

«ДНК-код» название и тема для тренинга организаторы выбрали не совсем обычные. Идея в том, чтобы во время тренинга найти то, что объединяет нефтяников, делает их сильнее и эффективнее.

Фото: АО "ННК"

Уникальный код молодые специалисты собирали «по частям». Для поиска 20 нужных карточек они выполняли различные кейсы, проявляя логику, ловкость, а главное, умение сообща искать правильные решения.

На вопрос, что в итоге помогло найти «части кода» участники бизнес-игры единодушно отвечали: оптимизм, целеустремлённость, ответственность. Словом, все то, что нужно для успешной работы на Хабаровском НПЗ!

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