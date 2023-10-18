Кубок России приехал в гости в Группу Компаний «Аква-Ресурсы»

Posted Сегодня, 04:04
Published Сегодня, 04:04
Modified Сегодня, 04:06
Updated Сегодня, 04:06
Вместе с Кубком они побывали в гостях на предприятиях Группы Компаний «Аква-Ресурсы».
Сразу из аэропорта Кубок России приехал на контейнерную площадку «Сухого порта» — крупного транспортно-логистического центра, связывающего морской, автомобильный и железнодорожный транспорт на юге Приморского края. Осмотрев перегрузочные мощности предприятия и инновационный терминал охлажденной продукции, в котором почти все операции проходят без участия человека, почетные гости отправились на Фабрику мороженого «УРСА».
Здесь звезды футбола увидели как производится созвездие любимого лакомства приморцев — мороженого «УРСА». Многократные обладатели Кубка России и Кубка УЕФА так восхитились производственным процессом, что сначала наполнили чашу трофея сахарным рожком, а затем и сами приняли участие в его фасовке. И, конечно, вдоволь попробовали свежее мороженого «УРСА» из натуральных ингредиентов.
Отметим, Группа Компаний «Аква-Ресурсы» является многолетним надежным партнером Правительства Приморского края и Приморского спортивного общества «Динамо» в развитии спорта в регионе. Находкинский порт «Терминал Астафьева» является генеральным партнером футбольных клубов «Динамо-Владивосток» и «Океан». Предприятие активно вкладывает в развитие спортивной инфраструктуры края: реконструировано нижнее поле стадиона «Водник» в Находке, искусственный газон уложен на площадке для мини-форматного футбола в Чугуевке. Благодаря партнерству с Фабрикой мороженого «УРСА» в этом году вновь проведен «Динамо-Кубок» Приморского края по футболу, чьим победителем стала команда «Уссури» из Чугуевки. Группа Компаний «Аква-Ресурсы» является генеральным партнером женского волейбольного клуба «Динамо-Владивосток», накануне одержавшего свою первую победу в истории чемпионата России.
Сегодня Кубок России и знаменитые футболисты прибудут на стадион «Динамо». Где, за два часа до матча, любой желающий может сфотографироваться с легендами и трофеем у Фан-зоны «Динамо».
А затем владивостокское «Динамо» попытается вернуть трофей во Владивосток. Приблизиться к цели поможет победа в матче против представителя Второй лиги — волгоградского «Ротора».