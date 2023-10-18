Кубок России приехал в гости в Группу Компаний «Аква-Ресурсы»

Отметим, Группа Компаний «Аква-Ресурсы» является многолетним надежным партнером Правительства Приморского края и Приморского спортивного общества «Динамо» в развитии спорта в регионе. Находкинский порт «Терминал Астафьева» является генеральным партнером футбольных клубов «Динамо-Владивосток» и «Океан». Предприятие активно вкладывает в развитие спортивной инфраструктуры края: реконструировано нижнее поле стадиона «Водник» в Находке, искусственный газон уложен на площадке для мини-форматного футбола в Чугуевке. Благодаря партнерству с Фабрикой мороженого «УРСА» в этом году вновь проведен «Динамо-Кубок» Приморского края по футболу, чьим победителем стала команда «Уссури» из Чугуевки. Группа Компаний «Аква-Ресурсы» является генеральным партнером женского волейбольного клуба «Динамо-Владивосток», накануне одержавшего свою первую победу в истории чемпионата России.