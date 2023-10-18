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Кубок России приехал в гости в Группу Компаний «Аква-Ресурсы»

Кубок России приехал в гости в Группу Компаний «Аква-Ресурсы»

18 октября 2023, 04:04
Сегодня футбольный клуб «Динамо-Владивосток» сыграет в пятом раунде Кубка России с легендарным «Ротором». Накануне почетный трофей привезли во Владивосток знаменитые футболисты сборной России — Владислав Радимов и Евгений Алдонин.

Вместе с Кубком они побывали в гостях на предприятиях Группы Компаний «Аква-Ресурсы».

Сразу из аэропорта Кубок России приехал на контейнерную площадку «Сухого порта» — крупного транспортно-логистического центра, связывающего морской, автомобильный и железнодорожный транспорт на юге Приморского края. Осмотрев перегрузочные мощности предприятия и инновационный терминал охлажденной продукции, в котором почти все операции проходят без участия человека, почетные гости отправились на Фабрику мороженого «УРСА».

Здесь звезды футбола увидели как производится созвездие любимого лакомства приморцев — мороженого «УРСА». Многократные обладатели Кубка России и Кубка УЕФА так восхитились производственным процессом, что сначала наполнили чашу трофея сахарным рожком, а затем и сами приняли участие в его фасовке. И, конечно, вдоволь попробовали свежее мороженого «УРСА» из натуральных ингредиентов.

Отметим, Группа Компаний «Аква-Ресурсы» является многолетним надежным партнером Правительства Приморского края и Приморского спортивного общества «Динамо» в развитии спорта в регионе. Находкинский порт «Терминал Астафьева» является генеральным партнером футбольных клубов «Динамо-Владивосток» и «Океан». Предприятие активно вкладывает в развитие спортивной инфраструктуры края: реконструировано нижнее поле стадиона «Водник» в Находке, искусственный газон уложен на площадке для мини-форматного футбола в Чугуевке. Благодаря партнерству с Фабрикой мороженого «УРСА» в этом году вновь проведен «Динамо-Кубок» Приморского края по футболу, чьим победителем стала команда «Уссури» из Чугуевки. Группа Компаний «Аква-Ресурсы» является генеральным партнером женского волейбольного клуба «Динамо-Владивосток», накануне одержавшего свою первую победу в истории чемпионата России.

Сегодня Кубок России и знаменитые футболисты прибудут на стадион «Динамо». Где, за два часа до матча, любой желающий может сфотографироваться с легендами и трофеем у Фан-зоны «Динамо».

А затем владивостокское «Динамо» попытается вернуть трофей во Владивосток. Приблизиться к цели поможет победа в матче против представителя Второй лиги — волгоградского «Ротора».

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