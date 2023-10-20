zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:53

Published Сегодня, 05:53

Modified Сегодня, 07:10

Updated Сегодня, 07:10

В честь юбилея Приморского края пройдут различные мероприятия — программа

Большой развлекательной программой порадует Приморье в честь своего 85-летия

20 октября 2023, 05:53
Фото: 1MI

В честь юбилея Приморского края пройдут различные мероприятия — программа

Различные мероприятия проходят во всех муниципалитетах Приморья, однако самое большое торжество в честь 85-летия края состоится во Владивостоке. Празднование в дальневосточной столице состоится в субботу, 21 октября, в субботу.
Сюжет
Туризм

Развлекательная программа на 85-летия Приморья

В различных муниципалитетах пройдут концерты, выставки, дегустации продукции, здесь тематические и игровые площадки, а также проведут спортивные активности и многое другое.

Развлекательная программа на юбилей Приморья во Владивостоке

  • 11:00 — начало работы тематических стендов и шатров.
  • 12:00 — торжественное открытие мероприятия.
  • 17:00 — завершение программы.

На центральной площади города можно посмотреть выставки достижений народного хозяйства, от «Россия — Моя история», которая познакомит людей с первооткрывателями региона, посетить библиотечную площадку, чтобы изучить книги, выпущенные по губернаторской программе или поучаствовать в викторине, а также мини-играх.

Кроме того, шатер от Туристско-информационного центра покажет знаковые достопримечательности и уникальные природные красоты Приморья — это идеальный вариант для туристов и любителей активного отдыха. Стенд поможет выбрать следующее место для изучения и путешествия по краю.

«Гастрономическая улица» позволит местным жителям и гостям города попробовать уникальные деликатесы, стать участником кулинарных мастер-классов от шеф-поваров Владивостока.

Площадка с настольными играми «Приморские бирюльки» и «Хасанские события» станет отличным развлечением как для детей, так и для взрослых: тут устроят не только состязания, но и конкурс на сбор кубика Рубика.

Также в рамках торжества сделают отдельную детскую зону. Там ребятам сделают аквагрим, предложат заняться различными активностями, поучаствовать в соревнованиях и мастер-классах.

«Будущих конструкторов и инженеров заинтересует детский мобильный технопарк, где можно будет собрать различные модели своими руками или попробовать себя в объемном моделировании 3Д», — отметили в пресс-службе правительства Приморья.

Для любителей спорта работает зона по сдаче нормативов ГТО и игры в баскетбол 3×3.

В течение всего дня будет идти концерт творческих коллективов. Вход свободный.

#Общество#Спорт#Приморский край#Туризм#Владивосток#Новости#Праздник#Юбилей#Выставки#Мероприятия#Гастрономия
Подпишитесь
Словно летом: эксперт уточнил прогноз на ближайшие сутки в Приморье
25 сентября, 08:21
В 15 минутах ходьбы: инфраструктуру обновят в рамках мастер-плана Владивостока
21 сентября, 05:47
Мэр Владивостока Константин Шестаков поздравил горожан с Днём тигра
24 сентября, 05:24
«Новый» исторический центр появится во Владивостоке — мастер-план
21 сентября, 04:53
В большое будущее: мастер-план станет стратегией развития Большого Владивостока
20 сентября, 23:01
«Объявлен выговор» — мэр Владивостока наказал подрядчиков мемориала воинам СВО
20 сентября, 08:53