Большой развлекательной программой порадует Приморье в честь своего 85-летия

Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
В различных муниципалитетах пройдут концерты, выставки, дегустации продукции, здесь тематические и игровые площадки, а также проведут спортивные активности и многое другое.
На центральной площади города можно посмотреть выставки достижений народного хозяйства, от «Россия — Моя история», которая познакомит людей с первооткрывателями региона, посетить библиотечную площадку, чтобы изучить книги, выпущенные по губернаторской программе или поучаствовать в викторине, а также мини-играх.
Кроме того, шатер от Туристско-информационного центра покажет знаковые достопримечательности и уникальные природные красоты Приморья — это идеальный вариант для туристов и любителей активного отдыха. Стенд поможет выбрать следующее место для изучения и путешествия по краю.
«Гастрономическая улица» позволит местным жителям и гостям города попробовать уникальные деликатесы, стать участником кулинарных мастер-классов от шеф-поваров Владивостока.
Площадка с настольными играми «Приморские бирюльки» и «Хасанские события» станет отличным развлечением как для детей, так и для взрослых: тут устроят не только состязания, но и конкурс на сбор кубика Рубика.
Также в рамках торжества сделают отдельную детскую зону. Там ребятам сделают аквагрим, предложат заняться различными активностями, поучаствовать в соревнованиях и мастер-классах.
«Будущих конструкторов и инженеров заинтересует детский мобильный технопарк, где можно будет собрать различные модели своими руками или попробовать себя в объемном моделировании 3Д», — отметили в пресс-службе правительства Приморья.
Для любителей спорта работает зона по сдаче нормативов ГТО и игры в баскетбол 3×3.
В течение всего дня будет идти концерт творческих коллективов. Вход свободный.