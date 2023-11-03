Психолог Гут перечислил преимущества нарциссизма

Если вы общаетесь с нарциссом, то есть несколько рекомендаций, которые помогут вам лучше понять его и улучшить ваше общение с ним. Важно не принимать на свой счет его едкую критику и манипуляции, не стесняться говорить «нет», не сворачивать разговор в сторону, отвечать коротко, хвалить его и видеть за его поведением несчастного и недолюбленного ребенка. Кроме того, в случае, если нарциссическое поведение принимает патологическую форму, лучше ограничить контакты с таким человеком.