Психолог Гут перечислил преимущества нарциссизма

Posted Вчера, 08:34
Published Вчера, 08:34
Modified Вчера, 09:11
Updated Вчера, 09:11
Человек, обладающий чертами нарциссизма, стремится представлять себя великим и уникальным. Он требует признания и почитания со стороны окружающих, считая себя самодостаточным и авторитетным лидером. Такие люди склонны к манипуляциям и использованию других людей для достижения своих целей, рассказал Pravda.Ru кандидат психологических наук Валерий Гут.
Однако нарциссы также могут иметь свои преимущества. Гарвардский психолог Крейг Малкин в своей книге «Переосмысливая нарциссизм» утверждает, что немного нарциссизма может быть полезным для достижения успеха. Люди с такими чертами могут проявить свою особенность и талант в творчестве, лидерстве и научном исследовании. Нарциссизм может помочь им построить успешную карьеру, используя свои знания, навыки и привлекательность.
Часто мы можем увидеть черты нарциссизма у артистов, коучей, общественных деятелей и даже благотворителей. Однако, если эти черты принимают избыточную форму, то можно говорить уже о неврологическом расстройстве личности. Человек становится слишком зацикленным на своей значимости, зависит от восхищения других и не способен проявлять сочувствие.
Формирование нарциссических черт происходит в детстве. Если родители слишком требовательны и предоставляют любовь только при условии хорошего поведения, то у ребенка возникает дефицит безусловной любви. В результате он старается получить эту любовь, становясь идеальным, но одновременно выставляет высокие требования к самому себе и окружающим.
Важно отличать нарциссизм от психопатии. Нарциссизм возникает из-за воспитания и требовательности родителей, в то время как психопатия является врожденным заболеванием. Нарцисс чрезмерно зависит от мнения других, хотя старается это скрыть. Психопату же абсолютно все равно, что о нем думают. Также нарциссы испытывают стыд и муки совести, хотя они пытаются скрыть эти переживания, в то время как психопаты не испытывают этих эмоций.
Если вы общаетесь с нарциссом, то есть несколько рекомендаций, которые помогут вам лучше понять его и улучшить ваше общение с ним. Важно не принимать на свой счет его едкую критику и манипуляции, не стесняться говорить «нет», не сворачивать разговор в сторону, отвечать коротко, хвалить его и видеть за его поведением несчастного и недолюбленного ребенка. Кроме того, в случае, если нарциссическое поведение принимает патологическую форму, лучше ограничить контакты с таким человеком.
В заключение, стоит отметить, что само нарциссическое поведение можно перевести в конструктивное русло и использовать на благо себе и окружающим. Важно осознавать, что мы сами можем регулировать тон нашего чувства превосходства — положительный или отрицательный.