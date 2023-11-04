«Сила России — в единении народов»: Вячеслав Квон поздравил жителей Артёма

Дорогие друзья, уважаемые артёмовцы! Поздравляю вас с одним из главных государственных праздников — Днём Народного единства. История праздника отсылает нас к смутному времени, когда перед лицом врага объединились все народы страны и отстояли Россию. Сейчас наша страна переживает непростое время, но мы уже не единожды побеждали. И я верю, что и в этот раз мы вместе справимся с этими трудностями. Помните, что сила России — в единении её народов. С праздником, с Днем народного единства.