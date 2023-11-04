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Posted 3 ноября, 23:09

Published 3 ноября, 23:09

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

«Сила России — в единении народов»: Вячеслав Квон поздравил жителей Артёма

«Сила России — в единении народов»: Вячеслав Квон поздравил жителей Артёма

3 ноября 2023, 23:09
Глава Артёмовского ГО Вячеслав Квон поздравил горожан и жителей Приморья с праздником — День народного единства.

Дорогие друзья, уважаемые артёмовцы! Поздравляю вас с одним из главных государственных праздников — Днём Народного единства. История праздника отсылает нас к смутному времени, когда перед лицом врага объединились все народы страны и отстояли Россию. Сейчас наша страна переживает непростое время, но мы уже не единожды побеждали. И я верю, что и в этот раз мы вместе справимся с этими трудностями. Помните, что сила России — в единении её народов. С праздником, с Днем народного единства.

#Приморский край#Новости#Видео#Праздник#Победа#Артём#История#День народного единства
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