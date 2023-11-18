Губернатор Приморья: расчистку дорог — под особый контроль

Posted Вчера, 07:30
Published Вчера, 07:30
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
На совещании была озвучена актуальная информация о текущей дорожной обстановке: где нет проезда, сколько человек и техники задействованы в ликвидации ситуации. Было отмечено, что нет сведений об учетных ДТП, связанных с плохим состоянием дорожного полотна.
Всего на дорогах края трудятся 126 рабочих, задействованы 204 единицы техники.
Также губернатор Приморья дал слово главам отдалённых муниципалитетов: они доложили о состоянии дорог, на которых обычно в непогоду что-то, да случается.
— Ситуация по расчистке дорог находится под контролем, — сказал Олег Кожемяко. — Важно обеспечить проезд везде. Завтра ожидается потепление, но ночью могут быть заморозки, соответственно, будет гололед на трассах. Необходимо обратить на это особое внимание.
Главам муниципалитетов на совещании напомнили: у них есть все возможности, чтобы следить за ситуацией и принимать необходимые меры.
— Важно ещё и наладить электроснабжение на вверенных вам территориях, о том, как с этим обстоят дела, доложите лично, — подчеркнул Олег Кожемяко.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что в Приморье прошли и ливни, и снег.