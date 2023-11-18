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Published Вчера, 07:30

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Updated Сегодня, 06:38

Глава Приморского края контролирует процесс ликвидации последствий циклона

Губернатор Приморья: расчистку дорог — под особый контроль

18 ноября 2023, 07:30

Глава Приморского края контролирует процесс ликвидации последствий циклона

Вопросы транспортной безопасности — в частности, расчистки и ремонта дорог в Приморском крае — обсудили на совещании под руководством губернатора Олега Кожемяко.
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На совещании была озвучена актуальная информация о текущей дорожной обстановке: где нет проезда, сколько человек и техники задействованы в ликвидации ситуации. Было отмечено, что нет сведений об учетных ДТП, связанных с плохим состоянием дорожного полотна.

Всего на дорогах края трудятся 126 рабочих, задействованы 204 единицы техники.

Также губернатор Приморья дал слово главам отдалённых муниципалитетов: они доложили о состоянии дорог, на которых обычно в непогоду что-то, да случается.

— Ситуация по расчистке дорог находится под контролем, — сказал Олег Кожемяко. — Важно обеспечить проезд везде. Завтра ожидается потепление, но ночью могут быть заморозки, соответственно, будет гололед на трассах. Необходимо обратить на это особое внимание.

Главам муниципалитетов на совещании напомнили: у них есть все возможности, чтобы следить за ситуацией и принимать необходимые меры.

— Важно ещё и наладить электроснабжение на вверенных вам территориях, о том, как с этим обстоят дела, доложите лично, — подчеркнул Олег Кожемяко.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что в Приморье прошли и ливни, и снег.

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