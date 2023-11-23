Энергетики списывают пени жителям Приморья

Posted Сегодня, 02:53
Published Сегодня, 02:53
Modified Сегодня, 02:55
Updated Сегодня, 02:55
Энергетики предлагают частным клиентам сэкономить на оплате счетов, погасив задолженность за услуги электро-, тепло- и горячего водоснабжения. ДЭК обеспечит списание пени на территории всей деятельности компании тем клиентам, кто своевременно выполнит условия оплаты.
Сумма начисленной пени за энергоснабжение будет списана всем потребителям, которые до 25 декабря 2023 года:
Сумма начисленной пени за теплоснабжение и ГВС (по услугам АО «ДГК»), будет списана всем потребителям, которые до 25 декабря 2023 года:
Потребителям, выполнившим условия, будут списаны пени, начисленные за несвоевременную оплату услуг теплоснабжения, горячего водоснабжения и электроснабжения за исключением пени взысканной в судебном порядке, либо находящейся в стадии взыскания. Факт списания потребители увидят в платежных документах, которые будут выставлены в январе 2024 г.
Со всеми условиями предоставляемой возможности можно ознакомиться на сайте ПАО «ДЭК».