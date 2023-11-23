Энергетики списывают пени жителям Приморья

В Новый год — без долгов. Завершение календарного года неплохой повод для того, чтобы "подобрать все свои хвосты". Немало компаний понимают настроение своих клиентов и идут им навстречу. Например ДЭК.

Энергетики предлагают частным клиентам сэкономить на оплате счетов, погасив задолженность за услуги электро-, тепло- и горячего водоснабжения. ДЭК обеспечит списание пени на территории всей деятельности компании тем клиентам, кто своевременно выполнит условия оплаты. Сумма начисленной пени за энергоснабжение будет списана всем потребителям, которые до 25 декабря 2023 года: погасят всю задолженность за электрическую энергию;

внесут текущий платеж за ноябрь 2023 года;

внесут авансовый платеж за декабрь 2023 года. Сумма начисленной пени за теплоснабжение и ГВС (по услугам АО «ДГК»), будет списана всем потребителям, которые до 25 декабря 2023 года: погасят всю задолженность за тепловую энергию и ГВС;

внесут текущий платеж за ноябрь 2023 года (включая ГВС);

внесут авансовый платеж за декабрь 2023 года. Потребителям, выполнившим условия, будут списаны пени, начисленные за несвоевременную оплату услуг теплоснабжения, горячего водоснабжения и электроснабжения за исключением пени взысканной в судебном порядке, либо находящейся в стадии взыскания. Факт списания потребители увидят в платежных документах, которые будут выставлены в январе 2024 г. Со всеми условиями предоставляемой возможности можно ознакомиться на сайте ПАО «ДЭК».