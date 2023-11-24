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Владивостокская фабрика «УРСА» приглашает получить подарки и попробовать мороженое

Владивостокская фабрика «УРСА» приглашает получить подарки и попробовать мороженое

24 ноября 2023, 05:29
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В эту субботу, 25 ноября, на первом этаже ТРК «Калина Молл» откроется «Дом УРСЫ», где каждый желающий сможет попробовать уже полюбившиеся вкусы — ягодную Москву, шоколадную Прагу, карамельный Каир и фисташковое Сочи.
«Гирлянды, мороженое, планшеты, живые пихты, специально привезенные из Голландии, – это не просто содержимое мешка Деда Мороза, а призы, которые мы приготовили в подарок жителям Владивостока и Приморского края. Нам, как и главному новогоднему волшебнику, нравится дарить подарки, поэтому у нас их так много», - рассказала исполнительный директор «Фабрики мороженого УРСА» Татьяна Самойленко.

Подробную информацию о моментальном розыгрыше, а также розыгрыше суперпризов читайте на официальном сайте фабрики «УРСА».

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