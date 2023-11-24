Владивостокская фабрика «УРСА» приглашает получить подарки и попробовать мороженое

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
«Гирлянды, мороженое, планшеты, живые пихты, специально привезенные из Голландии, – это не просто содержимое мешка Деда Мороза, а призы, которые мы приготовили в подарок жителям Владивостока и Приморского края. Нам, как и главному новогоднему волшебнику, нравится дарить подарки, поэтому у нас их так много», - рассказала исполнительный директор «Фабрики мороженого УРСА» Татьяна Самойленко.
Подробную информацию о моментальном розыгрыше, а также розыгрыше суперпризов читайте на официальном сайте фабрики «УРСА».