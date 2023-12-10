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Posted 10 декабря, 05:50

Published 10 декабря, 05:50

Modified Вчера, 09:01

Updated Вчера, 09:01

Пешеходы наносят ответный удар: в Приморье горят машины

Пешеходы наносят ответный удар: в Приморье горят машины

10 декабря 2023, 05:50
В Приморском крае за последние сутки произошли сразу два случая возгорания автомобилей. Пожарные подтверждают, что обстоятельства и причины обоих происшествий находятся в стадии выяснения.
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Пожар

Первый случай зафиксирован 9 декабря на улице Полярной во Владивостоке, где легковой автомобиль оказался полностью охвачен пламенем. Огнеборцы оперативно прибыли на место, но транспортное средство было уничтожено огнем на площади приблизительно 8 квадратных метров.

Второй случай произошел в Находке, где загорелся автомобиль. Пожар, скорее всего, начался в моторном отсеке и передней части машины. Площадь повреждений от огня составила примерно 2 квадратных метра. Причины возгорания также находятся в процессе расследования.

#Приморье#Приморский край#Дальний Восток#Владивосток#Новости#Пожар#Находка#Россия#МЧС#Пожарные#Расследование#Легковой автомобиль#Огонь
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