Пешеходы наносят ответный удар: в Приморье горят машины

Posted 10 декабря, 05:50
Published 10 декабря, 05:50
Modified Вчера, 09:01
Updated Вчера, 09:01
Первый случай зафиксирован 9 декабря на улице Полярной во Владивостоке, где легковой автомобиль оказался полностью охвачен пламенем. Огнеборцы оперативно прибыли на место, но транспортное средство было уничтожено огнем на площади приблизительно 8 квадратных метров.
Второй случай произошел в Находке, где загорелся автомобиль. Пожар, скорее всего, начался в моторном отсеке и передней части машины. Площадь повреждений от огня составила примерно 2 квадратных метра. Причины возгорания также находятся в процессе расследования.