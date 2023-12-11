zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 06:55

Published Вчера, 06:55

Modified Вчера, 09:05

Updated Вчера, 09:05

Госавтоинспекция предупреждает об опасности на дорогах Приморья из-за гололеда

Гололед на улицах провоцирует ДТП в Приморье — предупреждение Госавтоинспекции

11 декабря 2023, 06:55

Госавтоинспекция предупреждает об опасности на дорогах Приморья из-за гололеда

Госавтоинспекция Приморья выпустила предупреждение из-за резкого роста дорожно-транспортных происшествий в минувшие выходные. Перепады температур привели к гололеду, в результате чего зарегистрировано 96 дорожно-транспортных происшествий.
Сюжет
ДТП

Очередное ДТП на гололеде случилось в Приморье, что заставило сотрудников Госавтоинспекции выпустить предупреждение для всех водителей региона.

Авария произошла на 85-м км автодороги Осиновка Рудная-Пристань. По предварительной информации, 43-летний мужчина, ехавший на автомобиле Mitsubishi Delica из Анучино в сторону Арсеньева, из-за превышения скорости не справился с управлением, что привело к опрокидыванию автомобиля.

В результате инцидента два пассажира получили ранения, и им потребовалась госпитализация службами скорой медицинской помощи. Назначены специальные экспертизы и исследования для установления всех причин аварии.

Автомобилистов в Приморье призывают проявлять осторожность и корректировать свое вождение с учетом гололеда, вызванного перепадами температур. В Госавтоинспекции подчеркивают важность соблюдения скоростного режима и поддержания контроля на дорогах, чтобы предотвратить дальнейшие ДТП и обеспечить безопасность дорожного движения для всех.

#Происшествия#Приморский край#Новости#ДТП
Подпишитесь
Жителям Находки «Ростелеком» предоставил интернет на скорости 250 Мбит/с
21 июля 2022,, 07:48
34 миллиона рублей получит Владивосток за успехи в реформе общественного транспорта
17 ноября, 04:05
Губернатор Приморья: расчистку дорог — под особый контроль
18 ноября, 07:30
К непогоде готовы: особый режим объявлен во Владивостоке
16 ноября, 02:27
«Считай, завис над пропастью»: жертвой гололёда стал маршрутный автобус в Приморье
16 ноября, 01:26
Гендиректор КАМАЗа Когогин передал танкистам технику в зоне СВО
23 ноября, 07:33