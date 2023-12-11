Гололед на улицах провоцирует ДТП в Приморье — предупреждение Госавтоинспекции

Автомобилистов в Приморье призывают проявлять осторожность и корректировать свое вождение с учетом гололеда, вызванного перепадами температур. В Госавтоинспекции подчеркивают важность соблюдения скоростного режима и поддержания контроля на дорогах, чтобы предотвратить дальнейшие ДТП и обеспечить безопасность дорожного движения для всех.