Гололед на улицах провоцирует ДТП в Приморье — предупреждение Госавтоинспекции

Posted Вчера, 06:55
Published Вчера, 06:55
Modified Вчера, 09:05
Updated Вчера, 09:05
Очередное ДТП на гололеде случилось в Приморье, что заставило сотрудников Госавтоинспекции выпустить предупреждение для всех водителей региона.
Авария произошла на 85-м км автодороги Осиновка Рудная-Пристань. По предварительной информации, 43-летний мужчина, ехавший на автомобиле Mitsubishi Delica из Анучино в сторону Арсеньева, из-за превышения скорости не справился с управлением, что привело к опрокидыванию автомобиля.
В результате инцидента два пассажира получили ранения, и им потребовалась госпитализация службами скорой медицинской помощи. Назначены специальные экспертизы и исследования для установления всех причин аварии.
Автомобилистов в Приморье призывают проявлять осторожность и корректировать свое вождение с учетом гололеда, вызванного перепадами температур. В Госавтоинспекции подчеркивают важность соблюдения скоростного режима и поддержания контроля на дорогах, чтобы предотвратить дальнейшие ДТП и обеспечить безопасность дорожного движения для всех.