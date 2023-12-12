Олег Кожемяко: «Конституция РФ напоминает, что мы — граждане великой страны»

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Конституция РФ дает возможность России развиваться независимо и самостоятельно. А нормы, отраженные в документе, служат крепкой опорой в повседневной жизни для каждого жителя страны, ведь в нем отражены базовые ценности российского общества — семья, государственность, язык, историческое и национальное единство. Об этом напомнил глава Приморья Олег Кожемяко сегодня, 12 декабря, в День Конституции.
— Именно поэтому Конституция сплачивает наш народ, напоминает, что мы — граждане великой страны, которую нужно беречь, защищать, процветание которой ― наше общее дело, — написал Кожемяко в своем официальном Telegram-канале.
Глава Приморья также отметил, что главный документ России провозглашает права и свободы человека высшей ценностью и задает высокие социальные стандарты, на которых строится вся законодательная система России. Это гарант стабильности и фундамент развития всей страны и ее регионов.
Опираясь на положения основного закона, Приморье стремится к устойчивому социально-экономическому подъему и повышению уровня благосостояния жителей. На территории края появляются новые предприятия. Города и села благоустраиваются в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и краевой программы «1000 дворов». В регионе строится жилье, развивается медицина и образование.
— Следуя «Курсу на Восток», объявленному президентом Владимиром Путиным, мы делаем все для того, чтобы укрепить статус Приморья как одного из самых развитых регионов Дальнего Востока. И вместе у нас все получится, — приводит слова Кожемяко пресс-служба краевого правительства.
Олег Кожемяко добавил, что принятие Конституции 30 лет назад позволило не допустить социальной катастрофы, сохранить территориальную целостность и укрепить суверенитет. Сейчас Россия снова переживает непростой период. По мнению губернатора, у жителей страны есть возможность достойно отвечать на современные вызовы, основываясь на традиционных ценностях патриотизма, уважения к исторической памяти государства.
— Борьба с нацизмом имеет определяющее значение не только для нас, но и для будущего всего мира. И мы верим — враг будет разбит, Победа будет за нами! Залогом этого является наше единство и непоколебимость основного закона, — резюмировал Кожемяко.