Олег Кожемяко: «Конституция РФ напоминает, что мы — граждане великой страны»

Конституция РФ дает возможность России развиваться независимо и самостоятельно. А нормы, отраженные в документе, служат крепкой опорой в повседневной жизни для каждого жителя страны, ведь в нем отражены базовые ценности российского общества — семья, государственность, язык, историческое и национальное единство. Об этом напомнил глава Приморья Олег Кожемяко сегодня, 12 декабря, в День Конституции.