«Пора покупать ёлку»: где можно приобрести символ Нового года во Владивостоке?

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:33
Updated Сегодня, 06:33
С сегодняшнего дня во Владивостоке начали работать елочные базары. В управлении по развитию предпринимательства и потребительского рынка сообщили, что торговля хвойными деревьями продолжится до 31 декабря включительно.
Всего елочных базаров в городе открылось ровно 11 по следующим адресам:
В администрации также отметили, что в период работы елочных базаров во Владивостоке будут проводить рейды по выявлению незаконной торговли. За нарушение законодательства в этой части предусмотрены штрафы.