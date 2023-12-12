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Published Сегодня, 06:30

Modified Сегодня, 06:33

Updated Сегодня, 06:33

Елочные базары начали работать во Владивостоке

«Пора покупать ёлку»: где можно приобрести символ Нового года во Владивостоке?

12 декабря 2023, 06:30

Елочные базары начали работать во Владивостоке

На носу Новый год. До главного праздника в году осталось чуть больше двух недель, поэтому пора ставить елки. В администрации Владивостока рассказали, по каким адресам ее можно приобрести.

С сегодняшнего дня во Владивостоке начали работать елочные базары. В управлении по развитию предпринимательства и потребительского рынка сообщили, что торговля хвойными деревьями продолжится до 31 декабря включительно.

Всего елочных базаров в городе открылось ровно 11 по следующим адресам:

В администрации также отметили, что в период работы елочных базаров во Владивостоке будут проводить рейды по выявлению незаконной торговли. За нарушение законодательства в этой части предусмотрены штрафы.

#Приморский край#Владивосток#Новости#Торговля#Новый год#Администрация#Елки
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