В 2023 году энергетики стали чаще получать заявки на переход к центральному отоплению

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По мере строительства новых зданий энергетики подводят к ним тепловые сети, предварительно получив на это заявки от потребителя услуг. Работы проводятся в рамках программы по техприсоединению новых объектов. Энергетики отмечают в этом году повышенный спрос у потребителей на переход от индивидуального отопления на центральное.
В 2023 году суммарная запрошенная потребителями нагрузка на проектируемые объекты составила более 170 Гкал/ч.
«Такое внушительное значение перспективной нагрузки при относительно небольшом количестве заявок говорит о том, что наметился переход от точечной застройки к большим комплексным проектам освоения территории, — рассказал начальник отдела перспективного развития и технологического присоединения СП „Приморские тепловые сети“ Михаил Власенко. — Большинство поданных заявок относятся к жилищному строительству».
Среди заявителей в 2023 году стали чаще встречаться крупные федеральные застройщики, которые активно осваивают территории в районе бухты Патрокл, ул. Нейбута, ул. Борисенко. Так же поступило несколько заявок на подключение социально-значимых объектов. В поселке Заводской будут подключены цеха птицефабрики. Во Владивостоке новую точку подключения к паропроводу получит центральный тепловой пункт В-04. Данное переключение позволит уже в этом году возобновить подачу горячей воды жителям ул. Вязовой и ул. Окатовой.
Специалист также отмечает тенденцию перехода крупных потребителей с индивидуального отопления на центральное. В 2024 году в Артеме к системе теплоснабжения будет переключена школа-интернат для детей с ограниченными возможностями, а во Владивостоке — пятизвездочный отель.
При подключении абонентов важно учитывать резервы пропускной способности трубопроводов. Практически каждая заявка на технологическое присоединение предусматривает работы по увеличению диаметров существующих сетей. В связи с приростом тепловых нагрузок энергетиками в рамках летней кампании будут проведены необходимые реконструкции теплотрасс во Владивостоке.
Напомним, по мере поступления заявок специалисты отдела перспективного развития и технологического присоединения СП «Приморские тепловые сети» рассматривают техническую возможность подключения объектов капитального строительства в соответствии с действующим законодательством (постановление Правительства РФ от 30.11.2021 № 2115).
В этом году в компании зафиксировано увеличение заявок на технологическое присоединение, подаваемых в электронном виде. Данный формат работы позволит обрабатывать такие заявки в ускоренном виде, в том числе и за счет исключения почтовых пересылок. В личном кабинете на сайте ДГК можно заполнить необходимую форму и уже через 15 минут она будет обрабатываться.
Напоминаем, подать заявку на технологическое присоединение можно дистанционно — через личный кабинет на сайте АО «ДГК