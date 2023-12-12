В 2023 году энергетики стали чаще получать заявки на переход к центральному отоплению

В этом году в компании зафиксировано увеличение заявок на технологическое присоединение, подаваемых в электронном виде. Данный формат работы позволит обрабатывать такие заявки в ускоренном виде, в том числе и за счет исключения почтовых пересылок. В личном кабинете на сайте ДГК можно заполнить необходимую форму и уже через 15 минут она будет обрабатываться.