Владимир Путин: плоские тарифы перелётов на Дальний Восток будут продлены на 2024 год

— Что касается плоских тарифов. Безусловно, они будут продлены, — сказал Владимир Путин. — Это обычно делается в конце года — после консультаций с «Аэрофлотом», авиакомпаниями, с министерством транспорта. Конечно, хорошо бы их расширить, но это вопрос бюджетного финансирования дополнительного, но уверяю: тарифы продлим, — сказал президент.