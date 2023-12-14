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Плоские тарифы для перелетов на Дальний Восток будут продлены на 2024 год

Владимир Путин: плоские тарифы перелётов на Дальний Восток будут продлены на 2024 год

14 декабря 2023, 12:02

Плоские тарифы для перелетов на Дальний Восток будут продлены на 2024 год

Президент России Владимир Путин пообещал во время «прямой линии» по итогам 2023 года, что плоские тарифы на перелёты на Дальний Восток будут сохранены и в 2024 году.

— Что касается плоских тарифов. Безусловно, они будут продлены, — сказал Владимир Путин. — Это обычно делается в конце года — после консультаций с «Аэрофлотом», авиакомпаниями, с министерством транспорта. Конечно, хорошо бы их расширить, но это вопрос бюджетного финансирования дополнительного, но уверяю: тарифы продлим, — сказал президент.

Дальний Восток — регион колоссальный, отметил Владимир Путин.

— Это отдельный мир целый. И там, конечно, на таких больших расстояниях даже внутри перемещаться непросто. Я понимаю, — отметил президент и пообещал рассмотреть вопрос расширения субсидированных тарифов.

#Общество#Приморский край#Дальний Восток#Новости#Прямая Линия с Владимиром Путиным 2023#Субсидированные тарифы
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