Владимир Путин: плоские тарифы перелётов на Дальний Восток будут продлены на 2024 год

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
— Что касается плоских тарифов. Безусловно, они будут продлены, — сказал Владимир Путин. — Это обычно делается в конце года — после консультаций с «Аэрофлотом», авиакомпаниями, с министерством транспорта. Конечно, хорошо бы их расширить, но это вопрос бюджетного финансирования дополнительного, но уверяю: тарифы продлим, — сказал президент.
Дальний Восток — регион колоссальный, отметил Владимир Путин.
— Это отдельный мир целый. И там, конечно, на таких больших расстояниях даже внутри перемещаться непросто. Я понимаю, — отметил президент и пообещал рассмотреть вопрос расширения субсидированных тарифов.