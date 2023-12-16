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Posted 16 декабря, 07:10

Published 16 декабря, 07:10

Modified Вчера, 12:40

Updated Вчера, 12:40

Здание покрылось толстым слоем льда во Владивостоке

Погода бушует: здание покрылось толстым слоем льда во Владивостоке — фото

16 декабря 2023, 07:10

Здание покрылось толстым слоем льда во Владивостоке

Погода продолжает вносить свои коррективы в городской пейзаж Владивостока. Сугробы, заснеженные дороги и, как ни странно, заледеневшие дома стали результатами разгулявшейся стихии.
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Погода

В новых медиа поделись фото, на котором запечатлели завораживающий городской пейзаж — наполовину заледеневшее здание:

Очевидцы сообщают, что это стена одного из домов рядом с «Феско-Холлом» на Эгершельде. Некоторые из пользователей соцсетей пишут, что именно так выглядит квартира Деда Мороза.

Напоминаем, что сегодня Владивосток оказался во власти непогоды. Администрация города направила все силы на ликвидацию последствий снегопада. В городе был мобилизован парк из примерно 170 специализированных транспортных средств и специальная рабочая сила из 100 человек.

#Приморский край#Владивосток#Новости#Погода#Фото#Снегопад
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