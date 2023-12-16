Погода бушует: здание покрылось толстым слоем льда во Владивостоке — фото

Posted 16 декабря, 07:10
Published 16 декабря, 07:10
Modified Вчера, 12:40
Updated Вчера, 12:40
В новых медиа поделись фото, на котором запечатлели завораживающий городской пейзаж — наполовину заледеневшее здание:
Очевидцы сообщают, что это стена одного из домов рядом с «Феско-Холлом» на Эгершельде. Некоторые из пользователей соцсетей пишут, что именно так выглядит квартира Деда Мороза.
Напоминаем, что сегодня Владивосток оказался во власти непогоды. Администрация города направила все силы на ликвидацию последствий снегопада. В городе был мобилизован парк из примерно 170 специализированных транспортных средств и специальная рабочая сила из 100 человек.