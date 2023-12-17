Авария на дороге: из-за пьяного водителя погиб пассажир, ранено двое детей в Приморье

Сила удара оказалась такой, что 43-летняя пассажирка получила травмы, несовместимые с жизнью. Двое детей 2014 года рождения были госпитализированы с различными переломами и черепно-мозговыми травмами. При этом сама виновница аварии не пострадала. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения женщина отказалась.