Авария на дороге: из-за пьяного водителя погиб пассажир, ранено двое детей в Приморье

Posted Вчера, 02:47
Published Вчера, 02:47
Modified Вчера, 12:40
Updated Вчера, 12:40
В УМВД России по Приморскому краю сообщают, что виновница аварии ранее уже была лишена права управления транспортными средствами за пьяную езду. Однако прошлой ночью она снова села за руль автомашины Toyota Prius, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
«В 00:57 на железнодорожном переезде в районе улицы Личенко она не заметила шлагбаум (выдвижную плиту— устройство заграждения переезда) и врезалась в него. В машине вместе с водителем находились её приятельница и двое детей», — сообщают в ведомстве.
Сила удара оказалась такой, что 43-летняя пассажирка получила травмы, несовместимые с жизнью. Двое детей 2014 года рождения были госпитализированы с различными переломами и черепно-мозговыми травмами. При этом сама виновница аварии не пострадала. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения женщина отказалась.
«На место происшествия выехали сотрудники ГАИ, следственно-оперативная группа, заместитель начальника следственного отдела МО МВД России „Дальнереченский“. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 264 УК РФ. По ходатайству следователя фигурантка задержана в порядке статьи 91 УПК РФ. Расследование продолжается», — пояснили правоохранители.