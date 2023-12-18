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Posted Вчера, 07:14

Published Вчера, 07:14

Modified Сегодня, 03:01

Updated Сегодня, 03:01

Эти вещи нельзя делать с машиной зимой

Две вещи, которые нельзя делать с машиной в морозы в Приморье

18 декабря 2023, 07:14

Эти вещи нельзя делать с машиной зимой

Зима и морозы — это не только красивое время года, но и тяжелый испытательный срок для наших машин. Множество водителей беззаботно пренебрегают правилами обращения с автомобилем в холода, но мало кто задумывается о том, что две вещи ведут к быстрому ухудшению и даже поломке транспортного средства.
Сюжет
Машина

Долгий прогрев машины. Первой вещью, которую нельзя делать с машиной в морозы, является длительный прогрев двигателя. Многие водители считают, что зимой мотор должен быть подогрет гораздо дольше, чтобы работать в полную силу. Но на самом деле это огромная ошибка, приводящая к значительной износу двигателя. Долгий прогрев не только затягивает разработку масла и ухудшает работу системы смазки, но и увеличивает расход топлива и выбросы вредных веществ в атмосферу. Рекомендуется прогревать двигатель всего несколько минут, чтобы «размять» масло и привести его к оптимальной работе.

Горячая вода для разморозки. Вторая вещь, которую нельзя делать с машиной в морозы, — это использовать горячую воду для размораживания замерзших стекол. Представьте себе картину: у вас замерзли стекла, и вы решаете воспользоваться привычным методом — полить их кипятком. Но водители, будьте осторожны! Горячая жидкость может привести к треску стекла из-за резкого перепада температур. Такое повреждение может обойтись в копеечку и даже стать опасным для здоровья, если осколки разлетятся, поэтому рекомендуется использовать специальные средства для размораживания стекол, которые позволяют бережно удалить лед, не нанося вреда автомобилю.

#Приморье#Приморский край#Новости#Авто#Россия#Вода#Морозы#Машина#Прогрев#Двигатель#Разморозка#Стекла#Температура#Средства
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