Две вещи, которые нельзя делать с машиной в морозы в Приморье

Долгий прогрев машины. Первой вещью, которую нельзя делать с машиной в морозы, является длительный прогрев двигателя. Многие водители считают, что зимой мотор должен быть подогрет гораздо дольше, чтобы работать в полную силу. Но на самом деле это огромная ошибка, приводящая к значительной износу двигателя. Долгий прогрев не только затягивает разработку масла и ухудшает работу системы смазки, но и увеличивает расход топлива и выбросы вредных веществ в атмосферу. Рекомендуется прогревать двигатель всего несколько минут, чтобы «размять» масло и привести его к оптимальной работе.



Горячая вода для разморозки. Вторая вещь, которую нельзя делать с машиной в морозы, — это использовать горячую воду для размораживания замерзших стекол. Представьте себе картину: у вас замерзли стекла, и вы решаете воспользоваться привычным методом — полить их кипятком. Но водители, будьте осторожны! Горячая жидкость может привести к треску стекла из-за резкого перепада температур. Такое повреждение может обойтись в копеечку и даже стать опасным для здоровья, если осколки разлетятся, поэтому рекомендуется использовать специальные средства для размораживания стекол, которые позволяют бережно удалить лед, не нанося вреда автомобилю.