Ты попала, девочка: как найти счастье в балагане с медведями, знают во Владивостоке

Posted Вчера, 08:50
Published Вчера, 08:50
Modified Сегодня, 03:05
Updated Сегодня, 03:05
24 декабря — и все новогодние каникулы — Приморский краевой театр молодёжи представляет зрителям снежную и добрую сказку «Морозко» (6+). Сказку, которую — на основе фольклорного первоисточника придумал режиссёр спектакля Павел Макаров. И ему помогли занятые в постановке артисты.
— Мы смотрели с дочкой фильм «Морозко», — рассказал Павел Макаров о том, как родилась идея поставить именно эту сказку. — Мне понравились зимний колорит, яркие герои и чудо в финале, в которое ты веришь. Поэтому мне захотелось подарить эту зимнюю сказку, волшебство и веру в чудо нашим зрителям.
Но опираться на фильм Александра Роу Павел Макаров не захотел, он решил обратиться к первоисточнику, прочитал сказку, а затем на её основе создал инсценировку.
— Мне хотелось понять, как эта сказка может звучать сегодня, — говорит Павел Макаров. — Весь текст собирался благодаря пробам наших актеров, текст получился живой, где все сюжетные повороты и образы придуманы благодаря интересному творческому процессу.
Главная героиня «Морозко» в версии театра молодёжи — сиротка, которая попадает в балаганный театр. Да-да, именно он развернётся на сцене — и даже трюки с медведями будут! Во всяком случае, так обещает Павел Макаров.
— Мне кажется, этот прием добавит красок спектаклю, а также станет возможностью для наших зрителей прикоснуться к закулисью балаганного театра XIX века, — говорит режиссёр. — Балаганный театр — это искусство синтетическое, поэтому актеры изучали цирковые трюки, занимались народным вокалом, танцами. Все эти навыки, надеюсь, помогут нам добиться нового уровня свободы существования на сцене, которая так необходима актёру балаганного театра.
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