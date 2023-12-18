Ты попала, девочка: как найти счастье в балагане с медведями, знают во Владивостоке

Приморский театр молодёжи приглашает на зимнюю премьеру — «Морозко»

Знаменитую фразу «тепло ли тебе, девица, тепло ли тебе, красная» знают, наверное, и стар, и млад. Даже те, кто не смотрел фильм. А вот скажет ли её Морозко в новой сказке Приморского театра молодёжи — это выяснят те, кто посмотрит спектакль.

Сюжет Приморский краевой театр молодежи