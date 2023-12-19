Ниже темпа инфляции: ННК сдерживает рост цен на топливо

Posted Сегодня, 03:58
Published Сегодня, 03:58
Modified Сегодня, 04:28
Updated Сегодня, 04:28
С января 2023 года стоимость топлива на стеле выросла на 6,78%, при этом, уровень инфляции по данным Росстат составил 6,93% за аналогичный период.
Многие отмечают, что цены на нефтепродукты в сети АЗС ННК остаются одними из самых лояльных в регионе, а разница в стоимости некоторых видов нефтепродуктов относительно частных розничных сетей составляет до 18 рублей за литр.
Сеть АЗС «Независимая Нефтегазовая Компания» — крупнейшая на Дальнем Востоке. Более 400 АЗС от Байкала до Камчатки обеспечиваются высококачественными нефтепродуктами производства Хабаровского нефтеперерабатывающего завода.
Качество бензинов контролируется на каждом этапе транспортировки от ХНПЗ до бензобака и подтверждается многочисленными исследованиями в собственных лабораториях, проверками, в том числе государственными службами.