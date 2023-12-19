zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:58

Published Сегодня, 03:58

Modified Сегодня, 04:28

Updated Сегодня, 04:28

Ниже темпа инфляции: ННК сдерживает рост цен на топливо

Ниже темпа инфляции: ННК сдерживает рост цен на топливо

19 декабря 2023, 03:58
Реклама. АО «ННК-Хабаровский НПЗ». erid: LjN8K2MGD
В рамках текущего повышения розничных цен сеть АЗС ННК (Независимая Нефтегазовая Компания) продолжает придерживаться своей взвешенной социально ориентированной политики — темпы роста розничных цен ниже.

С января 2023 года стоимость топлива на стеле выросла на 6,78%, при этом, уровень инфляции по данным Росстат составил 6,93% за аналогичный период.

Многие отмечают, что цены на нефтепродукты в сети АЗС ННК остаются одними из самых лояльных в регионе, а разница в стоимости некоторых видов нефтепродуктов относительно частных розничных сетей составляет до 18 рублей за литр.

Сеть АЗС «Независимая Нефтегазовая Компания» — крупнейшая на Дальнем Востоке. Более 400 АЗС от Байкала до Камчатки обеспечиваются высококачественными нефтепродуктами производства Хабаровского нефтеперерабатывающего завода.

Качество бензинов контролируется на каждом этапе транспортировки от ХНПЗ до бензобака и подтверждается многочисленными исследованиями в собственных лабораториях, проверками, в том числе государственными службами.

#Приморский край#Авто
Подпишитесь
Жителям Находки «Ростелеком» предоставил интернет на скорости 250 Мбит/с
21 июля 2022,, 07:48
34 миллиона рублей получит Владивосток за успехи в реформе общественного транспорта
17 ноября, 04:05
Губернатор Приморья: расчистку дорог — под особый контроль
18 ноября, 07:30
К непогоде готовы: особый режим объявлен во Владивостоке
16 ноября, 02:27
«Считай, завис над пропастью»: жертвой гололёда стал маршрутный автобус в Приморье
16 ноября, 01:26
Гендиректор КАМАЗа Когогин передал танкистам технику в зоне СВО
23 ноября, 07:33