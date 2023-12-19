Самые холодные двое суток — точные даты самых экстремальных холодов в Приморье

Posted Сегодня, 01:47
Published Сегодня, 01:47
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Updated Сегодня, 03:03
Синоптики сообщили, что несмотря на то, что сегодняшний день будет на пару градусов теплее вчерашнего, уже в среду и четверг жителей Приморья ждёт вторжение холодных потоков воздуха на территорию края.
По прогнозам «Примгидромета», эти двое суток окажутся самыми холодными за неделю. Уже ночью морозы усилятся до -25…-32 °C, в горных районах -34…-41 °C, на побережье и юго-востоке -17…-24 °C. Днем -17…-24 °C, на юго-западе и побережье -12…-16 °C. Отрицательная аномалия среднесуточной температуры увеличится. На востоке сохранится сильный ветер.
Осадков во Владивостоке не предвидится, а вот северо-западный ледяной ветер лишь усилится, станет холоднее: ночью -19…-22 °C, днем -16…-19 °C.