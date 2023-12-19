Всё по правилам: во Владивостоке строят качественные и безопасные дороги

Напомним, что 2022 году было заасфальтировано 2,7 километра дороги от Ворошиловской батареи по направлению к Экипажному, первый же этап работ начался в 2021-м, когда привели в порядок и сделали безопасным и соответствующим всем требованиям участок дороги от Университетского проспекта к Ворошиловской батарее. Асфальтирование дорог на острове стало возможным благодаря инициативе губернатора Приморья Олега Кожемяко и главы Владивостока Константина Шестакова при поддержке полпреда в ДФО Юрия Трутнева.