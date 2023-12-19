Всё по правилам: во Владивостоке строят качественные и безопасные дороги

Posted Вчера, 23:27
Published Вчера, 23:27
Modified Сегодня, 03:04
Updated Сегодня, 03:04
Как сообщила пресс-служба администрации Владивостока, на острове не только проводился ремонт, но и шло активное строительство дороги.
— В центре внимания были два участка — от остановки «Ворошиловская батарея» до посёлка Экипажный и от Экипажного до КЭТ, в целом это более 2,3 километра, — рассказали в пресс-службе. — Глава Владивостока Константин Шестаков регулярно выезжал с проверками на место проведения работ, держа этот вопрос под личным контролем.
Ещё недавно эти участки дорог были грунтовыми. Такие дороги небезопасны и для автомобилистов и в первую очередь для пешеходов — здесь не было тротуаров, разметки, леерных ограждений.
Компания-подрядчик по заказу городской администрации провела в 2023 году большую работу, в том числе — устройство основания дороги, кюветов, монтаж водопропускных труб, асфальтирование и другие мероприятия по благоустройству.
Напомним, что 2022 году было заасфальтировано 2,7 километра дороги от Ворошиловской батареи по направлению к Экипажному, первый же этап работ начался в 2021-м, когда привели в порядок и сделали безопасным и соответствующим всем требованиям участок дороги от Университетского проспекта к Ворошиловской батарее. Асфальтирование дорог на острове стало возможным благодаря инициативе губернатора Приморья Олега Кожемяко и главы Владивостока Константина Шестакова при поддержке полпреда в ДФО Юрия Трутнева.
— Ремонт дорог, который проходит по всему Владивостоку и в частности, строительство асфальтированных дорог вместо грунтовок на острове Русском, положительно отражается на безопасности дорожного движения, — говорит Александр Бударин, старший государственный инспектор дорожного надзора отдела ГАИ Владивостока. — Согласно федеральному закону во Владивостоке три категории дорог: это муниципальные дороги, за которые в смысле их состояния и безопасности отвечает администрация Владивостока, краевые дороги -сфера ответственности министерства транспорта Приморского края, и федеральные дороги
Очень важно, что администрация Владивостока всерьёз взялась за грунтовые дороги на Русском и приводит их в нормативное состояние, по сути — строит заново, создавая твердое покрытие, асфальтобетон.
И радует тот факт, что при этом все наши пожелания, все требования госавтоинспекции учитываются и выполняются: всё делается по ГОСТам, там, где положено, устанавливаются леерные и барьерные ограждения, наносится дорожная разметка, сделан тротуар. Это безусловно повышает уровень безопасности движения, ведь на грунтовых дорогах нет ни пешеходных переходов, ни тротуаров, пешеходы идут вдоль обочин, а это большие риски.
Как отметил Александр Бударин, за последние несколько лет ГИБДД Владивостока и администрация города наладили уверенное и плодотворное сотрудничество и вместе работают над соблюдением требований безопасности движения.
— Процедура простая и рабочая, — говорит старший инспектор. — Ежегодно мы проводим анализ, выявляем места концентрации наибольшей аварийности (в том числе по причине состояния дорожного полотна и так далее) и направляем предложения в администрацию города о приведении этих участков в соответствие в ГОСТами. И если раньше к нашим предложениям прислушивались редко, то уже несколько лет всё работает, как часы: проходит процесс согласования и город ремонтирует эти участки. И это просто замечательно, именно такого взаимодействия мы добивались довольно долго.