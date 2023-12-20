Степан Самохин: Наша главная задача — повышать качество и надёжность электроснабжения

Posted Сегодня, 03:09
Published Сегодня, 03:09
Modified Сегодня, 03:11
Updated Сегодня, 03:11
Ещё 10 лет назад Артёмовская электросетевая компания находилась в перманентном финансовом кризисе — денег хронически не хватало даже на самые необходимые ремонты, износ большинства объектов достигал 95%, а срок эксплуатации некоторых из них — более 70 лет. В 2016 году ситуация стала кардинально меняться: компания стала частью крупного холдинга, владельцем электросетей был принят стратегический вектор, направленный на улучшение электрических сетей, повышение надёжности электроснабжения, а также на строительство необходимых новых линий 6/0,4 кВ и новых подстанций. Новая концепция предполагала реконструкцию наиболее ветхих сетей с заменой устаревших оголённых проводов на провод СИП, а также замену аварийных деревянных опор на новые железобетонные.
— Степан Михайлович, Артёмовская электросетевая компания в этом году отметила восьмилетие. С одной стороны, компания ещё молодая, с другой стороны, 8 лет работы — довольно значительный срок. Сегодня холдинг, в который входит АЭСК, — это одна из крупнейших частных электросетевых компаний на территории Приморья. Скажите, пожалуйста, за эти 8 лет с какими вызовами столкнулась компания, и что для вас как для руководителя было наиболее сложным?
— В целом, энергетика Приморского края — это достаточно сложный вектор. За последние 8 лет основной задачей нашей компании было улучшение качества надёжности электроснабжения потребителей. В 2015 году мы испытывали достаточно серьёзные сложности и с финансированием, и с регулированием со стороны государства. За эти 8 лет у нас было несколько серьёзных климатических бед, запомнившихся приморцам, — это тайфун «Майсак» и ледяной дождь. Период был богат на события. И, конечно, важнейшим фактором для развития послужило то, что губернатор Приморского края стал уделять повышенное внимание объектам электроэнергетики. Это выражается как в регулирующих и нормативных актах, так и в реальном участии главы края в решении конкретных проблем в каждом городе.
— Можете привести несколько наиболее ярких примеров?
— Из наиболее ярких, например, это — развитие территории для многодетных семей на территории Артёмовского городского округа. В прошлом году было подключено порядка 500 участков по льготной схеме при поддержке из бюджета Приморского края. Также при поддержке правительства Приморского края были реконструированы наиболее проблемные сети в самом городе Артёме. В прошлом году в городе Находка также была серьёзная ситуация в СНТ «Зелёный сад». В этом году также были приняты конкретные решения, направленные на поддержку и на реконструкцию электросетей на территории этого СНТ. В принципе, за последние годы чётко прослеживается, что взаимодействие между энергетиками и правительством края выливается в конкретные решения и результаты.
— Начиная с 2016 года, компания реализует долгосрочные инвестиционные программы. В 2022 году стартовала уже вторая такая программа с объёмом инвестиций в 200 млн рублей. В масштабах городской агломерации это достаточная сумма?
— Есть несколько видов инвестиций в электросетевой комплекс. Это инвестиционная программа, которую мы обязаны выполнять ежегодно в рамках тех задач, которые ставит правительство края. Также есть ремонтные программы, которые мы обозначаем сами для себя, исходя из износа электросетевого комплекса. 200 миллионов рублей, выделенных на реализацию инвестиционные программы в рамках Артёмовского городского округа — это, скажем, так, средняя сумма. Безусловно, можно и больше, но важно понимать — и, думаю, любой производственник на территории края согласится со мной — исполнение планов зависит от человеческих ресурсов. Можно запросить большое количество денег, но при этом не освоить их, что неправильно и недопустимо. Поэтому мы стараемся всегда взвешивать как свои силы, силы своих подрядчиков, так и объёмы финансирования, которые можем освоить. Могу сказать одно: на сегодняшний день у городского округа Артём самые болезненные вопросы закрыты. Это вопросы, связанные с низким напряжением на большей части улиц частного сектора. Безусловно, проблемы еще остаются, и мы их будем решать постепенно. Что-то успеем сделать ещё до конца этого года.
— Что из мероприятий инвестиционной программы 2022–2026 годов уже реализовано, и что ещё предстоит сделать?
— Основная проблема, которую мы старались для себя решить, это создание питающих центров, которые позволят как разгрузить имеющиеся источники и присоединить новых потребителей. Мы наблюдаем растущий объём застройки на территории Приморского края — это и Артёмовский, и Находкинский городские округа, и, конечно, Владивосток. Поэтому мы приняли решение строить питающий центр на собственные денежные средства, собственные инвестиции — и это нам удалось. Сегодня мы продолжаем подключать новых застройщиков к этому питающему центру. Одновременно мы продолжаем вести реконструкцию сетей, чтобы повысить качество и надёжность обеспечения электроэнергией частного сектора, потому что, всё-таки, в Артёме пропорция людей, которые проживают в частных домах, достаточно высока. Частные домовладения пользуются большим спросом.
— Как вы в целом могли бы оценить ситуацию в энергосистеме Приморья, особенно на территориях присутствия компании — во Владивостоке, Артёме, Дальнереченске, Находке?
— Наверное, сначала стоит сказать о государственном регулировании нашей деятельности. За последние годы государство приняло верное решение, взяв курс на укрупнение и консолидацию электросетевых активов на базе наиболее стабильных сетевых организаций. После реформирования энергетики — это 2005–2006 год — вся энергосистема раскололась на сотни разных предприятий. Конечно, всё это собрать воедино не удаётся. Но при этом сейчас уже приняты законы, которые обязывают компании укрупняться. На мой взгляд, это послужит повышению качества работы и ответственности сетевых компаний и завершит, наверное, процесс дробления энергосистем на территории всех субъектов. А в конечном итоге потребители получат более надёжное и качественное энергоснабжение. Сейчас, в принципе, и наша компания, и любая другая, которая работает на этом рынке, основной своей задачей ставит поддержание качества, улучшение и развитие для подключения новых потребителей.
Если говорить об энергосистеме Приморья, то я вижу, что после прихода новых управленцев в регион, утверждения новых институционных программ ситуация с мёртвой точки сдвинулась. Раньше, например, в 2014–2015 годах ситуация в энергетике региона была крайне патовой. Она и остаётся сложной, но, при этом, сегодня реализуются конкретные мероприятия, направленные на её улучшение и на развитие энергосистемы. Мы стараемся держать обратную связь с жителями, с потребителями и стараемся точечно реагировать на возникающие претензии. Нельзя сказать, что мы всё уже исправили и со всеми проблемами разобрались. Но мы стараемся, и инфраструктура постепенно меняется. Будущая зима в очередной раз даст оценку нашей работе.
— Степан Михайлович, как вы думаете, можно ли говорить о том, что у частной энергетики есть преимущества перед государственной?
— Этовопрос достаточно сложный для корректного ответа и корректной оценки. Вектор развития энергетики направлен на конкуренцию. И, безусловно, государственные компании — более мощные, с большими объёмами финансирования, с многолетней историей. То есть, с такими компаниями конкурировать достаточно сложно, что подстегивает нас к повышению качества и поиску новых услуг, новых решений для потребителей. Мы стараемся цивилизованно конкурировать на рынке, стараемся дать людям больше, показать, что можно действовать иначе — и от этого будет выгода и потребителям, и нам.
— А можете назвать сильные стороны, за счёт которых вы, в общем, выдерживаете конкуренцию с «мастодонтами» отрасли?
— Наверное, это мобильность принятия решения и мобильность каких-то технических и конкретных действий. То есть, безусловно, мы менее заорганизованы, чем государственные компании. Закон обязывает их быть такими. Мы работаем в другой плоскости, всё-таки, у нас предприятие частное и оперативность принятия тех или иных решений другая. Ну, а в целом, конечно, рынок стабилизируется, становится более жёстким, конкурентным. Поэтому, сказать, что становится легче, я точно не могу. Становится сложнее, и это заставляет нас двигаться быстрее.
— Участвуете ли вы в государственных программах, которые направлены на развитие энергетики, её инфраструктуры?
— Ледяной дождь 2020 года, о котором я уже упоминал, буквально открыл глаза многим руководителям и представителям власти, в том числе, на федеральном уровне. Стало очевидно состояние энергетической инфраструктуры на территории Приморского края. После этой чрезвычайной ситуации мы участвовали в нескольких государственных программах при краевом контроле. Они были направлены на реконструкцию сетей и увеличение их надёжности. То есть, мы выполняли реконструкцию распредсетей в конкретных городах.
— В преддверии надвигающейся зимы, можете ли вы сказать, что готовы встретить подобные удары стихии?
— К таким ударам быть готовыми невозможно, ведь проблема, возникшая в 2020 году, была связана с обледенением электросетевых объектов, они просто не могли выдержать столько льда. Металл гнулся, опоры ломались. Но опыт, который мы приобрели тогда, безусловно, ценный. Ещё хотелось бы сказать, что, конечно, беда сближает, и тогда весь край сплотился. Люди очень адекватно помогали, и испытание мы прошли, в принципе, очень достойно. Хотя было очень много проблем, и недоработок хватало. Ветхие опоры ещё, к сожалению, в Приморье есть, особенно в удалённых населенных пунктах, в деревнях. Но сейчас темпы реконструкции намного выше, чем ранее. И стоит подчеркнуть, что сейчас мы ежегодно делаем намного больше, чем три года назад.
— Мы постоянно говорим о том, что энергетики стараются работать для населения. А чего вы ожидаете со своей стороны от потребителей? Актуальна ли проблема неплатежей за потреблённую электроэнергию?
— До 2010 года проблема неплатежей стояла очень остро. Что касается населения, то, безусловно, за последние годы уровень ответственности потребителей вырос — в том числе, за счёт тех санкций, которые законодатель предусмотрел за несовременную оплату, за задержки, за безучётное потребление. На сегодняшний день физическим лицам выгоднее платить и вести себя добросовестно, нежели каким-то образом пытаться снизить платежи. Сейчас наша компания ставит для себя цель максимальной цифровизации в определении объёмов электропотребления. Мы стараемся везде ставить современные — интеллектуальные приборы учёта, которые позволяют дистанционно снимать показания и в случае нарушения отключать. Хотелось бы призвать потребителей быть добросовестными, ответственными. Всем коммунальщикам очень важно своевременно собирать деньги ввиду того, что мы каждый день покупаем материалы, оплачиваем труд подрядчиков и так далее. Этот процесс нельзя остановить. Иначе неизбежно будут проблемы, когда что-то необходимое не будет сделано.
Что касается юридических лиц, то здесь проблем намного меньше. Предприниматели понимают всю ответственность, штрафные санкции, которые могут последовать, и в принципе, ведут себя достаточно добросовестно, за что им большое спасибо. То есть, платёжная дисциплина растёт.
Если вернуться к вопросу о цифровизации, то на сайте АЭСК есть возможность завести личный кабинет, через который каждый заявитель может обратиться за технологическим присоединением, посмотреть состояние своей заявки и так далее, и таким способом люди пользуются весьма активно. Им не нужно никуда приходить, весь обмен документами ведётся через личный кабинет, заочно. Этот сервис работает и для передачи показаний, начислений, оплаты счетов.
— Можете ли вы сказать несколько слов о плановых отключениях? С чем они обычно связаны, и стоит ли ждать их в течение предстоящей зимы?
- Плановых отключений достаточно много в летний период. Связаны они, в первую очередь, с ремонтными работами, которые проводятся на электросетях. Любая электроэнергетическая установка должна быть без напряжения при проведении работ. Это требования безопасности и инструкции по охране труда при эксплуатации электроустановок. Мы понимаем, что порой доставляем много неудобств, но, к сожалению, это неизбежные меры. При этом со своей стороны мы стараемся заблаговременно уведомлять население тех или иных населённых пунктов посредством социальных сетей, взаимодействуя с муниципальными и краевыми диспетчерскими службами. Хотелось бы обратиться к потребителям с просьбой следить за информацией о плановых отключениях, которую мы размещаем. Они могут длиться от 4 до 6-7 часов. Отключения в зимний период, конечно, мы будем минимизировать, зимой с наступлением отопительного сезона мы сворачиваем ремонтные программы. Но при этом, если мы понимаем, что надо провести ремонт, чтобы не допустить аварийной ситуации, лучше сделать это в плановом режиме, нежели потом в аварийном.
— Планируете ли вы расширять сферу деятельности за пределами Артёмовского городского округа?
— Мы стараемся расширять своё присутствие в регионе всегда. Это может происходить путём приобретения каких-то электросетевых активов, строительства новых. Как я уже отметил, сейчас довольно жёсткая конкуренция на рынке, и надо бежать быстрее остальных. У нас есть сеть и в Надеждинском районе, и в Хабаровском крае. Но стоит отметить, что динамика подключений в Приморье в целом кратно выше, чем в Хабаровском крае. В период пандемии по подключениям наблюдалась пауза. Но сейчас заявок много и меньше не становится. А строительство новых сетей означает улучшение качества энергоснабжения.