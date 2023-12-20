Степан Самохин: Наша главная задача — повышать качество и надёжность электроснабжения

— Есть несколько видов инвестиций в электросетевой комплекс. Это инвестиционная программа, которую мы обязаны выполнять ежегодно в рамках тех задач, которые ставит правительство края. Также есть ремонтные программы, которые мы обозначаем сами для себя, исходя из износа электросетевого комплекса. 200 миллионов рублей, выделенных на реализацию инвестиционные программы в рамках Артёмовского городского округа — это, скажем, так, средняя сумма. Безусловно, можно и больше, но важно понимать — и, думаю, любой производственник на территории края согласится со мной — исполнение планов зависит от человеческих ресурсов. Можно запросить большое количество денег, но при этом не освоить их, что неправильно и недопустимо. Поэтому мы стараемся всегда взвешивать как свои силы, силы своих подрядчиков, так и объёмы финансирования, которые можем освоить. Могу сказать одно: на сегодняшний день у городского округа Артём самые болезненные вопросы закрыты. Это вопросы, связанные с низким напряжением на большей части улиц частного сектора. Безусловно, проблемы еще остаются, и мы их будем решать постепенно. Что-то успеем сделать ещё до конца этого года.