Хор Приморской Мариинки исполнит «Всенощное бдение» Рахманинова в главном храме

Справка:

Предреволюционное пятилетие в творчестве Сергея Рахманинова отмечено появлением произведений, которые сам композитор очень любил. Это симфоническая поэма «Колокола» (1913) и хоровые циклы «Литургия святого Иоанна Златоуста» (1910) и «Всенощное бдение» (1915). Духовные произведения Сергея Рахманинова принадлежат к вдохновенным страницам его творчества и представляют вершину развития нового направления русской церковной музыки, начатого сочинениями Петра Чайковского, Сергея Танеева, Александра Гречанинова, Александра Кастальского, деятельностью Степана Смоленского и Московского синодального хора. «Всенощное бдение» Рахманинова принадлежит к тем явлениям национальной культуры, которые, впитав живительные соки родной земли, вырастают подобно могучему древу и сами становятся её олицетворением. Созданное на волне широкого интереса к древнерусской музыке, охватившего русское общество в начале XX столетия, «Всенощное бдение» поражает глубиной проникновения в исконно русскую музыкальную традицию. Композитор использует напевы древнерусских песнопений и создаёт собственные мелодии, по стилистике и верности традиции практически неотличимые от подлинных средневековых сочинений. Мастерское владение хоровой фактурой, понимание природы храмового пения и глубина погружения в стихию древнерусского мелоса делают «Всенощное бдение» Рахманинова величайшим шедевром русской духовной музыки.