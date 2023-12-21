zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 03:17

Published Вчера, 03:17

Modified Вчера, 03:19

Updated Вчера, 03:19

Хор Приморской Мариинки исполнит «Всенощное бдение» Рахманинова в главном храме

Хор Приморской Мариинки исполнит «Всенощное бдение» Рахманинова в главном храме

21 декабря 2023, 03:17
Фото: предоставлено организаторами
21 декабря 2023 года в 19:00 в Спасо-Преображенском соборе города Владивостока в исполнении хора Приморской сцены театра прозвучит «Всенощное бдение» великого русского композитора Сергея Рахманинова.

Концерт духовной музыки будет приурочен к празднованию 150-летия со дня рождения композитора. Премьера состоялась 29 ноября 2023 года на Приморской сцена Мариинского театра.

Вход свободный.

Фото: предоставлено организаторами

Справка:
Предреволюционное пятилетие в творчестве Сергея Рахманинова отмечено появлением произведений, которые сам композитор очень любил. Это симфоническая поэма «Колокола» (1913) и хоровые циклы «Литургия святого Иоанна Златоуста» (1910) и «Всенощное бдение» (1915). Духовные произведения Сергея Рахманинова принадлежат к вдохновенным страницам его творчества и представляют вершину развития нового направления русской церковной музыки, начатого сочинениями Петра Чайковского, Сергея Танеева, Александра Гречанинова, Александра Кастальского, деятельностью Степана Смоленского и Московского синодального хора. «Всенощное бдение» Рахманинова принадлежит к тем явлениям национальной культуры, которые, впитав живительные соки родной земли, вырастают подобно могучему древу и сами становятся её олицетворением. Созданное на волне широкого интереса к древнерусской музыке, охватившего русское общество в начале XX столетия, «Всенощное бдение» поражает глубиной проникновения в исконно русскую музыкальную традицию. Композитор использует напевы древнерусских песнопений и создаёт собственные мелодии, по стилистике и верности традиции практически неотличимые от подлинных средневековых сочинений. Мастерское владение хоровой фактурой, понимание природы храмового пения и глубина погружения в стихию древнерусского мелоса делают «Всенощное бдение» Рахманинова величайшим шедевром русской духовной музыки.

Подпишитесь
Жителям Находки «Ростелеком» предоставил интернет на скорости 250 Мбит/с
21 июля 2022,, 07:48
34 миллиона рублей получит Владивосток за успехи в реформе общественного транспорта
17 ноября, 04:05
Губернатор Приморья: расчистку дорог — под особый контроль
18 ноября, 07:30
К непогоде готовы: особый режим объявлен во Владивостоке
16 ноября, 02:27
«Считай, завис над пропастью»: жертвой гололёда стал маршрутный автобус в Приморье
16 ноября, 01:26
Гендиректор КАМАЗа Когогин передал танкистам технику в зоне СВО
23 ноября, 07:33