Дети в холоде: следственный комитет проведет проверку в детском саду в Приморье

Следователи СК России активно устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение. Важно обеспечить безопасные условия для детей, и любые нарушения в этой сфере будут тщательно выявлены и привлечены к ответственности.