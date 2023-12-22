Дети в холоде: следственный комитет проведет проверку в детском саду в Приморье

Posted 22 декабря, 07:41
Published 22 декабря, 07:41
Modified Вчера, 08:25
Updated Вчера, 08:25
По данному факту следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю начали проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).
Следователи СК России активно устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение. Важно обеспечить безопасные условия для детей, и любые нарушения в этой сфере будут тщательно выявлены и привлечены к ответственности.