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Posted 22 декабря, 07:41

Published 22 декабря, 07:41

Modified Вчера, 08:25

Updated Вчера, 08:25

Следственный комитет проверит работу отопления в детском саду в Приморье

Дети в холоде: следственный комитет проведет проверку в детском саду в Приморье

22 декабря 2023, 07:41

Следственный комитет проверит работу отопления в детском саду в Приморье

Во Владивостоке начата доследственная проверка по сообщению в СМИ о ненадлежащем состоянии отопительной системы в детском саду. Родители первой подготовительной группы детского сада № 151 г. Владивостока жалуются на низкую температуру в помещениях и непригодность отопительной системы.
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Дети

По данному факту следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю начали проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Следователи СК России активно устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение. Важно обеспечить безопасные условия для детей, и любые нарушения в этой сфере будут тщательно выявлены и привлечены к ответственности.

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