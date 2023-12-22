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Posted 22 декабря, 10:16

Published 22 декабря, 10:16

Modified Вчера, 08:24

Updated Вчера, 08:24

Как избежать пищевых отравлений в новогодние праздники

Как избежать пищевых отравлений в новогодние праздники — рассказали врачи из Приморья

22 декабря 2023, 10:16

Как избежать пищевых отравлений в новогодние праздники

Новогодние праздники сопровождаются изобилием вкуснейшей, но калорийной пищи, которая часто становится причиной пищевых отравлений и недомоганий. Однако, соблюдая несколько простых правил, можно избежать неприятных последствий переедания и насладиться праздником на полную катушку.

Главный внештатный эндокринолог Приморья, Ольга Цыганкова, подчеркнула влияние питания на здоровье. Она отметила, что соблюдение рекомендаций поможет избежать неприятных последствий, связанных с пищевыми отравлениями, и не омрачить праздник. Об этом сообщает правительство Приморского края.

Врачи дали несколько полезных советов для планирования праздничного меню и предотвращения пищевых отравлений:

— Не храните готовые блюда при комнатной температуре более трех часов, так как это повышает риск пищевых отравлений.
— Храните пирожные и торты с кремом только в холодильнике, помня, что это скоропортящиеся продукты.
— Не смешивайте свежеприготовленную пищу с оставшейся с предыдущего дня едой.
— Перед употреблением прокипятите или прожарьте готовую пищу со вчерашнего дня.
— Тщательно мойте под проточной водой зелень, овощи и фрукты, желательно дополнительно ополаскивать их кипяченой водой.
— Готовьте пищу в таком количестве, чтобы употребить ее в течение одного-двух дней.
— Не готовьте заблаговременно скоропортящиеся блюда из мяса, мяса птицы, яиц, а также салаты, паштеты, пудинги, кулинарные изделия с кремом.
— Покупайте алкоголь только в проверенных торговых организациях с лицензией на его продажу, не используйте интернет для покупки алкогольной продукции.

Кроме того, стоит помнить о умеренном потреблении алкоголя, чтобы не отравиться им. Важно также знать сроки хранения различных салатов, чтобы избежать пищевого отравления:

— Салаты из сырых овощей или фруктов могут храниться 18 часов, после заправки — только 12.
— Салаты с добавлением мяса, птицы, копченостей — 18 часов, а после заправки — 12.
— Салаты из вареных овощей и винегрет — 18 часов (после заправки — 12).
— Салаты с добавлением консервированных овощей или вареных яиц после заправки хранятся только шесть часов.
— Салаты с добавлением морепродуктов без заправки — 12 часов.
— Салаты из маринованных, соленых, квашеных овощей — 36 часов.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что больше всего бесит жителей Приморья в новогоднюю ночь.

#Общество#Приморский край#Дальний Восток#Новости#Алкоголь#Праздники#Россия#Пищевые отравления#Рекомендации#Хранение пищи#Готовка#Салаты#Сроки хранения#Жители Приморья
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