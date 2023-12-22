Как избежать пищевых отравлений в новогодние праздники — рассказали врачи из Приморья

Главный внештатный эндокринолог Приморья, Ольга Цыганкова, подчеркнула влияние питания на здоровье. Она отметила, что соблюдение рекомендаций поможет избежать неприятных последствий, связанных с пищевыми отравлениями, и не омрачить праздник. Об этом сообщает правительство Приморского края.



Врачи дали несколько полезных советов для планирования праздничного меню и предотвращения пищевых отравлений:



— Не храните готовые блюда при комнатной температуре более трех часов, так как это повышает риск пищевых отравлений.

— Храните пирожные и торты с кремом только в холодильнике, помня, что это скоропортящиеся продукты.

— Не смешивайте свежеприготовленную пищу с оставшейся с предыдущего дня едой.

— Перед употреблением прокипятите или прожарьте готовую пищу со вчерашнего дня.

— Тщательно мойте под проточной водой зелень, овощи и фрукты, желательно дополнительно ополаскивать их кипяченой водой.

— Готовьте пищу в таком количестве, чтобы употребить ее в течение одного-двух дней.

— Не готовьте заблаговременно скоропортящиеся блюда из мяса, мяса птицы, яиц, а также салаты, паштеты, пудинги, кулинарные изделия с кремом.

— Покупайте алкоголь только в проверенных торговых организациях с лицензией на его продажу, не используйте интернет для покупки алкогольной продукции.



Кроме того, стоит помнить о умеренном потреблении алкоголя, чтобы не отравиться им. Важно также знать сроки хранения различных салатов, чтобы избежать пищевого отравления:



— Салаты из сырых овощей или фруктов могут храниться 18 часов, после заправки — только 12.

— Салаты с добавлением мяса, птицы, копченостей — 18 часов, а после заправки — 12.

— Салаты из вареных овощей и винегрет — 18 часов (после заправки — 12).

— Салаты с добавлением консервированных овощей или вареных яиц после заправки хранятся только шесть часов.

— Салаты с добавлением морепродуктов без заправки — 12 часов.

— Салаты из маринованных, соленых, квашеных овощей — 36 часов.