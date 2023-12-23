zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted 22 декабря, 23:11

Published 22 декабря, 23:11

Modified Вчера, 08:21

Updated Вчера, 08:21

До -19 °C: аномальные морозы отпускают Приморье — прогноз на день

До -19 °C: аномальные морозы отпускают Приморье — прогноз на день

22 декабря 2023, 23:11
В последние дни в Приморье наблюдается аномальное понижение температуры. Согласно прогнозам на 23 декабря, погода в регионе будет продолжать определяться тыловой частью высотной ложбины.
Сюжет
Погода

«Примгидромет» сообщает, что центральные районы Приморского края ожидают небольшой снег, а северо-западный умеренный ветер будет усиливаться. Температура воздуха в течение дня составит от -8 до -19 °C.

Погода в крупных городах Приморья:

Во Владивостоке ожидается переменная облачность без осадков. Ветер будет северо-западным умеренным до сильного, а температура воздуха днём будет колебаться между -10 и -12 °C. Жители города должны быть готовы к холоду и обязательно утеплиться перед выходом на улицу.

Аналогичная ситуация ожидается и в Уссурийске. Там также прогнозируется переменная облачность без осадков. Ветер будет слабым до умеренного, а температура воздуха днём будет около -10 °C.

В Находке также ожидается переменная облачность без осадков. Ветер будет северо-западным умеренным до сильного, а температура воздуха составит примерно -8…-10 °C.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что период аномально холодной погоды в большинстве районов Приморья закончится.

#Общество#Приморье#Приморский край#Владивосток#Новости#Погода#Находка#Ветер#Уссурийск#Снег#Температура
Подпишитесь
Жителям Находки «Ростелеком» предоставил интернет на скорости 250 Мбит/с
21 июля 2022,, 07:48
34 миллиона рублей получит Владивосток за успехи в реформе общественного транспорта
17 ноября, 04:05
Губернатор Приморья: расчистку дорог — под особый контроль
18 ноября, 07:30
К непогоде готовы: особый режим объявлен во Владивостоке
16 ноября, 02:27
«Считай, завис над пропастью»: жертвой гололёда стал маршрутный автобус в Приморье
16 ноября, 01:26
Гендиректор КАМАЗа Когогин передал танкистам технику в зоне СВО
23 ноября, 07:33