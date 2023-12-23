До -19 °C: аномальные морозы отпускают Приморье — прогноз на день

Posted 22 декабря, 23:11
Published 22 декабря, 23:11
Modified Вчера, 08:21
Updated Вчера, 08:21
«Примгидромет» сообщает, что центральные районы Приморского края ожидают небольшой снег, а северо-западный умеренный ветер будет усиливаться. Температура воздуха в течение дня составит от -8 до -19 °C.
Погода в крупных городах Приморья:
Во Владивостоке ожидается переменная облачность без осадков. Ветер будет северо-западным умеренным до сильного, а температура воздуха днём будет колебаться между -10 и -12 °C. Жители города должны быть готовы к холоду и обязательно утеплиться перед выходом на улицу.
Аналогичная ситуация ожидается и в Уссурийске. Там также прогнозируется переменная облачность без осадков. Ветер будет слабым до умеренного, а температура воздуха днём будет около -10 °C.
В Находке также ожидается переменная облачность без осадков. Ветер будет северо-западным умеренным до сильного, а температура воздуха составит примерно -8…-10 °C.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что период аномально холодной погоды в большинстве районов Приморья закончится.