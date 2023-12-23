Горело три этажа: огнеборцы спасли 7 человек на пожаре во Владивостоке

На момент прибытия пожарных пламя охватило обшивку балкона на втором этаже. Пожар также повредил балконы на 2, 3 и 4 этажах, и частично пострадала квартира на втором этаже. Общая площадь пожара составила около 30 квадратных метров. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал и не погиб. На данный момент устанавливаются причины возгорания и величина причиненного ущерба.