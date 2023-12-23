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Posted Вчера, 05:27

Published Вчера, 05:27

Modified Вчера, 08:22

Updated Вчера, 08:22

Полицейские создали новогоднее настроение на дорогах Приморья

Полицейские создали новогоднее настроение на дорогах Приморья — фото

23 декабря 2023, 05:27

Полицейские создали новогоднее настроение на дорогах Приморья

Сотрудники ГИБДД в Находке Приморского края решили привнести праздничное настроение на дороги города. В костюмах «Полицейских Деда Мороза и Снегурочки» офицеры вышли на улицы, чтобы поздравить автомобилистов с наступающим Новым годом.
Сюжет
Полиция

Присутствие необычного Деда Мороза на дорогах Находки привлекло внимание как жителей, так и водителей. Его сопровождала Снегурочка, его любимая внучка, и они решились поделиться радостью и напомнить людям о безопасности дорожного движения.

Останавливая автомобилистов на пути следования, сказочные персонажи выразили теплые пожелания к наступающему празднику и подчеркнули важность соблюдения Правил дорожного движения.

Кроме того, водителям раздали напоминания и сладкие сюрпризы:

«Просим вас максимально серьезно отнестись к соблюдению Правил дорожного движения в новом году. Это от нас небольшой подарочек вам», — высказались Дед Мороз и Снегурочка.

Эффект от этой инициативы был виден в улыбках приятно удивленных водителей и пассажиров. Пообещав вести себя ответственно в Новом году, участники дорожного движения подхватили предпраздничное настроение, созданное жестом сотрудников полиции.

#Общество#Владивосток#Новости#Полиция#Новый год#ГИБДД#Находка#Дед Мороз#Снегурочка#Правила дорожного движения
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