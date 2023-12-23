Полицейские создали новогоднее настроение на дорогах Приморья — фото

Posted Вчера, 05:27
Published Вчера, 05:27
Modified Вчера, 08:22
Updated Вчера, 08:22
Присутствие необычного Деда Мороза на дорогах Находки привлекло внимание как жителей, так и водителей. Его сопровождала Снегурочка, его любимая внучка, и они решились поделиться радостью и напомнить людям о безопасности дорожного движения.
Останавливая автомобилистов на пути следования, сказочные персонажи выразили теплые пожелания к наступающему празднику и подчеркнули важность соблюдения Правил дорожного движения.
Кроме того, водителям раздали напоминания и сладкие сюрпризы:
«Просим вас максимально серьезно отнестись к соблюдению Правил дорожного движения в новом году. Это от нас небольшой подарочек вам», — высказались Дед Мороз и Снегурочка.
Эффект от этой инициативы был виден в улыбках приятно удивленных водителей и пассажиров. Пообещав вести себя ответственно в Новом году, участники дорожного движения подхватили предпраздничное настроение, созданное жестом сотрудников полиции.