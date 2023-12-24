Открыт региональный избирательный штаб Владимира Путина в Приморском крае

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
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Updated Сегодня, 06:52
Днём ранее в Москве в Гостином дворе открылся центральный штаб В.В. Путина. Именно с ним предстоит взаимодействовать региональному отделению.
На мероприятии выступили сопредседатели регионального штаба — Андрей Попов, главный врач Приморской краевой клинической больницы №1, и Владимир Лобастов, председатель совета Приморской краевой общественной организации ветеранов морской пехоты «Сатурн».
Лобастов от лица ветеранов заявил, что они готовы поддержать Путина, так как стране нужен сильный лидер.
Сопредседатель регионального штаба Андрей Попов отметил, что здравоохранение в крае значительно улучшилось благодаря Владимиру Путину. Были отремонтированы поликлиники и больницы, строятся новые центры. Уровень оборудования соответствует мировым стандартам. Именно поэтому важно поддержать президента, чтобы сохранить достигнутое.
Руководитель отдела по работе с обращениями Наталья Войновская заявила, что избирательный штаб будет решать все вопросы по проведению кампании и координировать действия активистов и волонтеров. Также штаб будет работать как молодежная площадка для всех, кто заинтересован в будущем страны.
Члены штаба обсудили главный вопрос — сбор подписей в поддержку Путина, который стартует уже сегодня. Ответственная за эту работу Ольга Лакомая сообщила, что по всему краю будет открыто 16 пунктов сбора подписей, а также будут использоваться мобильные бригады с волонтерами. Задача — собрать не менее 7,5 тысяч подписей — максимум, который можно предоставить от одного региона. Лакомая уверена, что это будет не сложно. Все подписные листы будут переданы в Центризбирком.
Чтобы поддержать действующего президента, достаточно прийти в точку сбора и оставить подпись.
Отметим, что сотрудники, занимающиеся сбором подписей, проходят специальное обучение по соблюдению законодательства. Им рассказывают о правилах и прозрачности процесса.
Всего, по стране, планируется собрать не менее 300 000 подписей. Согласно правил, можно подать на 5% больше максимального порога, поэтому высока вероятность, что за Путина будет передано 315 тысяч подписей.