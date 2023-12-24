Открыт региональный избирательный штаб Владимира Путина в Приморском крае

Члены штаба обсудили главный вопрос — сбор подписей в поддержку Путина, который стартует уже сегодня. Ответственная за эту работу Ольга Лакомая сообщила, что по всему краю будет открыто 16 пунктов сбора подписей, а также будут использоваться мобильные бригады с волонтерами. Задача — собрать не менее 7,5 тысяч подписей — максимум, который можно предоставить от одного региона. Лакомая уверена, что это будет не сложно. Все подписные листы будут переданы в Центризбирком.