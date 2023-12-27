У женщин — елки, у мужчин — застолье: любимые традиции на Новый год жителей Приморья

Интересно, что сравнивая данные с прошлым годом, можно заметить, что россияне стали получать больше удовольствия от украшения елки, обмена подарками и готовки праздничных блюд. Это говорит о том, что новогодние традиции становятся все важнее и люди ценят время, проведенное вместе с близкими, создавая незабываемую атмосферу праздника.