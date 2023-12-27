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Published Вчера, 01:28

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Updated Вчера, 02:12

Жители Приморья назвали любимые традиции на Новый год

У женщин — елки, у мужчин — застолье: любимые традиции на Новый год жителей Приморья

27 декабря 2023, 01:28

Жители Приморья назвали любимые традиции на Новый год

Украшение елки и обмен подарками являются самыми любимыми новогодними традициями для россиян, в том числе и для жителей Приморья. Такие результаты показал опрос, проведенный сервисом SuperJob среди экономически активных граждан всех округов страны.

В соответствии с результатами исследования, 14% опрошенных женщин назвали украшение елки своей самой любимой новогодней традицией. Они с удовольствием собираются вместе с семьей и друзьями, чтобы нарядить елку и создать атмосферу волшебства в доме.

С другой стороны, мужчины, участвующие в опросе, выбрали застолье как свою самую любимую новогоднюю традицию. Для многих мужчин Новый год становится временем, чтобы собраться с друзьями или близкими за столом и отведать вкусные блюда, попеть песни и поиграть в игры.

Кроме того, 9% опрошенных любимой новогодней традицией называют обмен подарками. 6% предпочитают хорошенько выспаться, чтобы быть бодрыми всю праздничную ночь. 3% опрошенных каждый Новый год любят запускать фейерверки и пить шампанское. Салат «оливье» в качестве любимой новогодней традиции назвали 2% опрошенных.

У 11% опрошенных нет любимых новогодних традиций.

Интересно, что сравнивая данные с прошлым годом, можно заметить, что россияне стали получать больше удовольствия от украшения елки, обмена подарками и готовки праздничных блюд. Это говорит о том, что новогодние традиции становятся все важнее и люди ценят время, проведенное вместе с близкими, создавая незабываемую атмосферу праздника.

#Общество#Приморье#Приморский край#Новости#Новый год#Россия#Традиции#Елка#Застолье#Друзья#Волшебство#Подарки#Мужчины
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