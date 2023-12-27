У женщин — елки, у мужчин — застолье: любимые традиции на Новый год жителей Приморья

Posted Вчера, 01:28
Published Вчера, 01:28
Modified Вчера, 02:12
Updated Вчера, 02:12
В соответствии с результатами исследования, 14% опрошенных женщин назвали украшение елки своей самой любимой новогодней традицией. Они с удовольствием собираются вместе с семьей и друзьями, чтобы нарядить елку и создать атмосферу волшебства в доме.
С другой стороны, мужчины, участвующие в опросе, выбрали застолье как свою самую любимую новогоднюю традицию. Для многих мужчин Новый год становится временем, чтобы собраться с друзьями или близкими за столом и отведать вкусные блюда, попеть песни и поиграть в игры.
Кроме того, 9% опрошенных любимой новогодней традицией называют обмен подарками. 6% предпочитают хорошенько выспаться, чтобы быть бодрыми всю праздничную ночь. 3% опрошенных каждый Новый год любят запускать фейерверки и пить шампанское. Салат «оливье» в качестве любимой новогодней традиции назвали 2% опрошенных.
У 11% опрошенных нет любимых новогодних традиций.
Интересно, что сравнивая данные с прошлым годом, можно заметить, что россияне стали получать больше удовольствия от украшения елки, обмена подарками и готовки праздничных блюд. Это говорит о том, что новогодние традиции становятся все важнее и люди ценят время, проведенное вместе с близкими, создавая незабываемую атмосферу праздника.