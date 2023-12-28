Дорожка — парит, у людей — «горит»: по улицам Владивостока хлещет кипяток — видео

Отметим, что горожане могут сообщать о неотложных коммунальных вопросах в Муниципальный центр управления Владивостока. Там оперативно реагируют на обращения и передают их в профильные службы. Вероятно, аварийная бригада займется порывом на Нейбута уже в ближайшее время.