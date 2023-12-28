Дорожка — парит, у людей — «горит»: по улицам Владивостока хлещет кипяток — видео

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Updated Сегодня, 01:42
Порыв произошел у дома № 10. Новые медиа публикуют фото и видео с места аварии. Видно, что на дорогу льется кипяток. Из-за морозной погоды он быстро охлаждается и превращается в лед.
— Очень скользко на дороге, — сообщают местные жители.
Отметим, что горожане могут сообщать о неотложных коммунальных вопросах в Муниципальный центр управления Владивостока. Там оперативно реагируют на обращения и передают их в профильные службы. Вероятно, аварийная бригада займется порывом на Нейбута уже в ближайшее время.
В 2023 году МЦУ приняло 55 тысяч обращений от владивостокцев. Это на 20 тысяч обращений больше, чем в прошлом году. Написать сообщение можно в чат-бот городской администрации @adm_vl_bot.