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Posted Вчера, 11:46

Published Вчера, 11:46

Modified Вчера, 12:00

Updated Вчера, 12:00

Нетипичные симптомы инфаркта миокарда

29 декабря 2023, 11:46
В России каждый год от инфаркта миокарда умирают более 55 тысяч человек. Иногда пациенты или их близкие не могут распознать нетипичные признаки этого заболевания, которые могут указывать на сердечный приступ.

Врач Роман Иванов из лаборатории «Гемотест» рассказал о таких симптомах и о том, с какими другими заболеваниями их можно спутать.

Инфаркт миокарда — это гибель участка сердечной мышцы из-за нарушения кровотока по одной из сердечных артерий. Он чаще всего развивается из-за атеросклероза — накопления холестериновых бляшек на стенках сосудов, пишет Pravda.Ru.

В большинстве случаев инфаркт проявляется жгучей или распирающей болью в области груди, которая может распространяться в левую часть тела и горло. Также могут возникать головокружение, слабость, удушье, потливость и бледность кожи. Давление может резко повыситься или, наоборот, понизиться. Человек может испытывать тревогу и страх смерти. А также часто наблюдается затрудненное дыхание и повышенная утомляемость.

Однако в 20-30% случаев инфаркт проявляется нетипичными симптомами. Например, боль может быть в верхней части живота и сопровождаться тошнотой и рвотой. Инфаркт миокарда также может проявляться приступами удушья и кашлем из-за скопления жидкости в легких при ухудшении работы сердца. Иногда на первый план выходят аритмия или симптомы гипоксии мозга — тошнота, смутное сознание, головокружение и сильная слабость. Такие симптомы могут быть похожи на грипп или приступ бронхиальной астмы.

В таких случаях сложно подозревать начинающийся инфаркт, особенно если человек молод или ранее не имел проблем со здоровьем сердца. Однако следует помнить, что инфаркты становятся все моложе, а главной причиной их возникновения является атеросклероз, который может не проявляться до первого сердечного приступа.

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