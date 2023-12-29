Нетипичные симптомы инфаркта миокарда

Posted Вчера, 11:46
Published Вчера, 11:46
Modified Вчера, 12:00
Updated Вчера, 12:00
Врач Роман Иванов из лаборатории «Гемотест» рассказал о таких симптомах и о том, с какими другими заболеваниями их можно спутать.
Инфаркт миокарда — это гибель участка сердечной мышцы из-за нарушения кровотока по одной из сердечных артерий. Он чаще всего развивается из-за атеросклероза — накопления холестериновых бляшек на стенках сосудов, пишет Pravda.Ru.
В большинстве случаев инфаркт проявляется жгучей или распирающей болью в области груди, которая может распространяться в левую часть тела и горло. Также могут возникать головокружение, слабость, удушье, потливость и бледность кожи. Давление может резко повыситься или, наоборот, понизиться. Человек может испытывать тревогу и страх смерти. А также часто наблюдается затрудненное дыхание и повышенная утомляемость.
Однако в 20-30% случаев инфаркт проявляется нетипичными симптомами. Например, боль может быть в верхней части живота и сопровождаться тошнотой и рвотой. Инфаркт миокарда также может проявляться приступами удушья и кашлем из-за скопления жидкости в легких при ухудшении работы сердца. Иногда на первый план выходят аритмия или симптомы гипоксии мозга — тошнота, смутное сознание, головокружение и сильная слабость. Такие симптомы могут быть похожи на грипп или приступ бронхиальной астмы.
В таких случаях сложно подозревать начинающийся инфаркт, особенно если человек молод или ранее не имел проблем со здоровьем сердца. Однако следует помнить, что инфаркты становятся все моложе, а главной причиной их возникновения является атеросклероз, который может не проявляться до первого сердечного приступа.