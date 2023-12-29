Нетипичные симптомы инфаркта миокарда

Однако в 20-30% случаев инфаркт проявляется нетипичными симптомами. Например, боль может быть в верхней части живота и сопровождаться тошнотой и рвотой. Инфаркт миокарда также может проявляться приступами удушья и кашлем из-за скопления жидкости в легких при ухудшении работы сердца. Иногда на первый план выходят аритмия или симптомы гипоксии мозга — тошнота, смутное сознание, головокружение и сильная слабость. Такие симптомы могут быть похожи на грипп или приступ бронхиальной астмы.