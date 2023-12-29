Новогодние приключения маленьким пациентам подарила группа компаний «Славда»

Posted Вчера, 23:47
Published Вчера, 23:47
Modified Вчера, 23:49
Updated Вчера, 23:49
Сотрудники Slavda Group и приглашённые аниматоры готовят для ребят развлекательные программы с конкурсами и викторинами. В этом году с 19 по 21 декабря в рамках проекта прошли утренники в краевых детских больницах № 1 и № 2, а также в детских отделениях краевой клинической больницы № 2 (больница Рыбаков) во Владивостоке.
Ребят ожидали встреча с любимыми героями и увлекательные «зимние» испытания: музыкальные конкурсы, хороводы, викторины и эстафеты. Не обошлось и без Деда Мороза. Особого колорита сказочной компании добавили символ наступающего года Дракон и задорный Славдик. Тематический реквизит и задания подбирались в соответствии с возрастом ребят и состоянием их здоровья.
Для пациентов онкогематологического отделения в дополнение к празднику были переданы игрушки для наполнения «коробочек храбрости» — это особые коробки, установленные в процедурных кабинетах, в которых лежат маленькие подарки, помогающие ребятам пережить тяжёлые и болезненные процедуры: уколы, пункции, перевязки. Такие подарки выдаются очень часто, поэтому коробки должны регулярно пополняться.
«Каждый из нас, несмотря на возраст, ждёт от Нового года сказки и волшебства, иногда забывая, что мы сами можем стать источником чуда. Цель нашей традиционной акции — подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, которые находятся вдали от дома на лечении. И, конечно, для нас, взрослых, важно, чтобы все дети были счастливы и окружены заботой и вниманием. А детский смех, радость, которые ребята получают на подобных мероприятиях, идут только на пользу их здоровью. Желаем всем находящимся на стационарном лечении детям скорейшего выздоровления, новогодних чудес и сказочно весёлого настроения», — отмечает председатель совета директоров группы компаний «Славда» Павел Серебряков.
Напомним, «Славда» проводит активную социальную политику в регионе, поддерживая лечебные учреждения Приморского края на постоянной основе в рамках учреждённого четыре года назад собственного проекта «Здоровье». Ежегодно в детских больницах сотрудники компании и приглашённые артисты устраивают утренники к Новому году и Дню защиты детей, чтобы порадовать маленьких пациентов. Кроме этого, за период действия проекта были закуплены несколько холодильников для отделений ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница № 2», которые помогли решить многие ежедневные потребности находящихся на лечении детей и их родителей. В ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница № 1» появилась новая печатная техника, сочетающая в себе возможности принтера, копировального устройства и сканера, которая облегчила и ускорила работу медицинского персонала. Также компания «Славда» приняла участие в оснащении учебно-тренировочного центра «Детство» для будущих и молодых мам в Приморском краевом перинатальном центре.