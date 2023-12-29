Новогодние приключения маленьким пациентам подарила группа компаний «Славда»

Напомним, «Славда» проводит активную социальную политику в регионе, поддерживая лечебные учреждения Приморского края на постоянной основе в рамках учреждённого четыре года назад собственного проекта «Здоровье». Ежегодно в детских больницах сотрудники компании и приглашённые артисты устраивают утренники к Новому году и Дню защиты детей, чтобы порадовать маленьких пациентов. Кроме этого, за период действия проекта были закуплены несколько холодильников для отделений ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница № 2», которые помогли решить многие ежедневные потребности находящихся на лечении детей и их родителей. В ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница № 1» появилась новая печатная техника, сочетающая в себе возможности принтера, копировального устройства и сканера, которая облегчила и ускорила работу медицинского персонала. Также компания «Славда» приняла участие в оснащении учебно-тренировочного центра «Детство» для будущих и молодых мам в Приморском краевом перинатальном центре.