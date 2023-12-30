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Published Вчера, 07:22

Modified Сегодня, 01:32

Updated Сегодня, 01:32

Глава Владивостока вручил подарки детям участников СВО

Глава Владивостока побывал в роли Деда Мороза

30 декабря 2023, 07:22

Глава Владивостока вручил подарки детям участников СВО

Кто под новый год исполняет самые заветные детские мечты? Правильно, Дед Мороз! И совершенно неважно, в нарядной шубе он или в деловом костюме. В роли главного зимнего волшебника побывал мэр краевого центра Константин Шестаков.

Как сообщила пресс-служба администрации Владивостока, глава города вручил юным владивостокцам подарки в рамках всероссийской акции «Ёлка желаний».

Милана и Иван с нетерпением ждут, когда их папа вернётся из зоны СВО домой. А пока он сражается с нацизмом, новогодние детские желания исполнил Константин Шестаков.

Восьмилетняя Милана делает книги-игрушки и мечтает о том, что однажды одну из них издадут по-настоящему. Константин Шестаков вручил ей сертификат на издательство книги. В подарок Милана также получила книгу Владимира Арсеньева «Встречи в тайге».

Младший брат Миланы — Иван — летом начнёт осваивать sup. Тот самый, о котором он мечтал и который подарил ему глава Владивостока.

— Ого, какой он огромный. Так мы сможем на нём с мамой и сестрой кататься, — сказал Иван, с восторгом рассматривая подарок.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что во Владивостоке вышел на линию праздничный трамвай.

#Общество#Приморский край#Владивосток#Новости#Новый год#Константин Шестаков
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