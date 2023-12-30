Глава Владивостока побывал в роли Деда Мороза

Восьмилетняя Милана делает книги-игрушки и мечтает о том, что однажды одну из них издадут по-настоящему. Константин Шестаков вручил ей сертификат на издательство книги. В подарок Милана также получила книгу Владимира Арсеньева «Встречи в тайге».