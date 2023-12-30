Глава Владивостока побывал в роли Деда Мороза

Posted Вчера, 07:22
Published Вчера, 07:22
Modified Сегодня, 01:32
Updated Сегодня, 01:32
Как сообщила пресс-служба администрации Владивостока, глава города вручил юным владивостокцам подарки в рамках всероссийской акции «Ёлка желаний».
Милана и Иван с нетерпением ждут, когда их папа вернётся из зоны СВО домой. А пока он сражается с нацизмом, новогодние детские желания исполнил Константин Шестаков.
Восьмилетняя Милана делает книги-игрушки и мечтает о том, что однажды одну из них издадут по-настоящему. Константин Шестаков вручил ей сертификат на издательство книги. В подарок Милана также получила книгу Владимира Арсеньева «Встречи в тайге».
Младший брат Миланы — Иван — летом начнёт осваивать sup. Тот самый, о котором он мечтал и который подарил ему глава Владивостока.
— Ого, какой он огромный. Так мы сможем на нём с мамой и сестрой кататься, — сказал Иван, с восторгом рассматривая подарок.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что во Владивостоке вышел на линию праздничный трамвай.