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Published Вчера, 05:28

Modified Сегодня, 01:41

Updated Сегодня, 01:41

Повара Приморского края блеснули мастерством на выставке «Россия»

Пейте орехи, ешьте трепанга: повара из Приморья поразили Москву новогодним меню

30 декабря 2023, 05:28

Повара Приморского края блеснули мастерством на выставке «Россия»

Лучшие шеф-повара Приморского края и столицы ДФО поразили гостей выставки «Россия» в Москве, приготовив блюда из региональных продуктов.

Как сообщает пресс-служба правительства Приморского края, жителям столицы России и гостям выставки предложили попробовать какао из кедровых орехов, сбитень на пряных травах региона, краб с соусом чили, трепанга в пятиминутном маринаде и многое другое.

Кроме того, мастера кулинарии из лучших ресторанов Владивостока провели для посетителей павильона Приморского края мастер-классы, которые пользовались огромным успехом.

— Спасибо организаторам за возможность представить наш приморский колорит и порадовать гостей выставки. Приглашаем всех желающих в наш павильон, интересный и познавательный! — подчеркнули в пресс-службе правительства Приморья.

#Общество#Приморский край#Владивосток#Новости#Видео#Новый год
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