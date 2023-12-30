Пейте орехи, ешьте трепанга: повара из Приморья поразили Москву новогодним меню

Posted Вчера, 05:28
Published Вчера, 05:28
Modified Сегодня, 01:41
Updated Сегодня, 01:41
Как сообщает пресс-служба правительства Приморского края, жителям столицы России и гостям выставки предложили попробовать какао из кедровых орехов, сбитень на пряных травах региона, краб с соусом чили, трепанга в пятиминутном маринаде и многое другое.
Кроме того, мастера кулинарии из лучших ресторанов Владивостока провели для посетителей павильона Приморского края мастер-классы, которые пользовались огромным успехом.
— Спасибо организаторам за возможность представить наш приморский колорит и порадовать гостей выставки. Приглашаем всех желающих в наш павильон, интересный и познавательный! — подчеркнули в пресс-службе правительства Приморья.