В кино, на выставку, в театр — культурный досуг взрослого приморца на новый год

Posted Вчера, 06:15
Published Вчера, 06:15
Modified Сегодня, 01:32
Updated Сегодня, 01:32
Все выходные новогодья, все семь дней, во Владивостоке работают музеи, театры, галереи, цирк, кинотеатры — выбирай на вкус, как говорится.
представляет выставку произведений Ивана Шишкина (6+) — из десяти музеев России, включая Русский. Русский лес во всей его красе и размахе захватит вас и вы просто не заметите, как пролетит время.
проходит ставшая уже традиционной и такая приятно-ностальгическая выставка новогодних игрушек времён СССР и даже дореволюционного периода (0+).
представляет выставку «Вера в чудо» (0+), посвящённую Рождеству.
Основной корпус музея на Светланской, 20. С 30 декабря по 7 января — экспозиции «Покорители морей и дары океанов» (6+), «Муравьёв-Амурский. Путь губернатора» (6+), постоянные экспозиции.
30 декабря, 1,2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 января — обзорная экскурсия (6+).
Что касается концертов и спектаклей, то и здесь тоже есть, чем порадовать душу.
30 декабря — «НЕ голубой огонёк» (16+).