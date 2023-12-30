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Posted Вчера, 06:15

Published Вчера, 06:15

Modified Сегодня, 01:32

Updated Сегодня, 01:32

В кино, на выставку, в театр — культурный досуг взрослого приморца на новый год

В кино, на выставку, в театр — культурный досуг взрослого приморца на новый год

30 декабря 2023, 06:15
Новогодние каникулы — и вряд ли кто-то поспорит с этим утверждением — взрослый человек должен провести так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно и бездарно профуканные семь дней. Куда пойти? Выбирайте!

Все выходные новогодья, все семь дней, во Владивостоке работают музеи, театры, галереи, цирк, кинотеатры — выбирай на вкус, как говорится.

Приморская краевая картинная галерея

представляет выставку произведений Ивана Шишкина (6+) — из десяти музеев России, включая Русский. Русский лес во всей его красе и размахе захватит вас и вы просто не заметите, как пролетит время.

В Старом дворике ГУМа

проходит ставшая уже традиционной и такая приятно-ностальгическая выставка новогодних игрушек времён СССР и даже дореволюционного периода (0+).

Музейно-выставочный комплекс «Достояние» (ул. Посьетская, 41 а)

представляет выставку «Вера в чудо» (0+), посвящённую Рождеству.

Объединённый музей-заповедник истории Дальнего Востока имени Арсеньева

Основной корпус музея на Светланской, 20. С 30 декабря по 7 января — экспозиции «Покорители морей и дары океанов» (6+), «Муравьёв-Амурский. Путь губернатора» (6+), постоянные экспозиции.

Дом-музей Владимира Арсеньева

30 декабря, 1,2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 января — обзорная экскурсия (6+).

Что касается концертов и спектаклей, то и здесь тоже есть, чем порадовать душу.

Приморский краевой академический театр имени Горького

  • 6 января на малой сцене — «Варшавская мелодия» (16+).
  • 7 января на большой сцене — «По морозу босиком…» (12+).

Приморская сцена Мариинского театра

  • 6 и 7 января — «Летучая мышь» (12+).

Уссурийский городской театр имени Комиссаржевской

30 декабря — «НЕ голубой огонёк» (16+).

Приморская краевая филармония

  • 3 января. Большая сцена — «Новогодний концерт „Лучшее для вас“ (6+).
  • 4 января. Большая сцена — „Лучшие хиты Ханса Циммера“ (6+).
  • 5 января. Большая сцена — „Вдруг как в сказке скрипнула дверь“ (6+).
  • 7 января. Большая сцена — „Большой рождественский концерт“ (6+).
#Общество#Приморье#Приморский край#Новости#Новый год
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