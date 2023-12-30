В кино, на выставку, в театр — культурный досуг взрослого приморца на новый год

Новогодние каникулы — и вряд ли кто-то поспорит с этим утверждением — взрослый человек должен провести так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно и бездарно профуканные семь дней. Куда пойти? Выбирайте!

Сюжет Новый год