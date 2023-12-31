Глава Владивостока Константин Шестаков поздравил горожан с наступающим Новым годом

Posted Вчера, 23:31
Published Вчера, 23:31
Modified Вчера, 23:31
Updated Вчера, 23:31
Уважаемые владивостокцы!
2023 год стал еще одной красочной страницей в жизни нашего замечательного города. Это время было наполнено разными событиями, но самое главное, что вместе мы смогли сделать множество добрых дел на благо Владивостока и достойно преодолеть препятствия на этом пути.
В этом году в городе появилось еще больше благоустроенных дворов и скверов, возведено более 30 новых школьных стадионов. Проведена огромнейшая работа по замене тепловых сетей, комплексно отремонтировано порядка 20 километров дорог, обновлен общественный транспорт.
Безусловно, на этом наша работа не заканчивается, а только набирает обороты. Впереди нас ждет много новых важных проектов, к реализации которых мы приложим все силы.
Дорогие друзья, в Новый год сбываются самые заветные мечты. Поэтому, я желаю всем жителям нашего города радости и благополучия. Пусть грядущий 2024 год принесет только светлые события в вашу жизнь, рядом всегда будут родные и близкие, а дом будет наполнен любовью и достатком.
Благодарю всех жителей дальневосточной столицы за тот вклад, который вы делаете в процветание нашего города. Уверен, что в новом году мы с вами сможем покорить немало высот и создать новые счастливые воспоминания.
С наступающим Новым годом!
Глава Владивостока Константин Шестаков