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Published Вчера, 23:31

Modified Вчера, 23:31

Updated Вчера, 23:31

Глава Владивостока Константин Шестаков поздравил горожан с наступающим Новым годом

Глава Владивостока Константин Шестаков поздравил горожан с наступающим Новым годом

30 декабря 2023, 23:31
Фото: vlc.ru
Мэр дальневосточной столицы, глава Владивостока Константин Шестаков поздравил горожан с наступающим Новым годом.

Уважаемые владивостокцы!

2023 год стал еще одной красочной страницей в жизни нашего замечательного города. Это время было наполнено разными событиями, но самое главное, что вместе мы смогли сделать множество добрых дел на благо Владивостока и достойно преодолеть препятствия на этом пути.

В этом году в городе появилось еще больше благоустроенных дворов и скверов, возведено более 30 новых школьных стадионов. Проведена огромнейшая работа по замене тепловых сетей, комплексно отремонтировано порядка 20 километров дорог, обновлен общественный транспорт.

Безусловно, на этом наша работа не заканчивается, а только набирает обороты. Впереди нас ждет много новых важных проектов, к реализации которых мы приложим все силы.

Дорогие друзья, в Новый год сбываются самые заветные мечты. Поэтому, я желаю всем жителям нашего города радости и благополучия. Пусть грядущий 2024 год принесет только светлые события в вашу жизнь, рядом всегда будут родные и близкие, а дом будет наполнен любовью и достатком.

Благодарю всех жителей дальневосточной столицы за тот вклад, который вы делаете в процветание нашего города. Уверен, что в новом году мы с вами сможем покорить немало высот и создать новые счастливые воспоминания.

С наступающим Новым годом!

Глава Владивостока Константин Шестаков

#Приморский край#Владивосток#Новости#Новый год#Общественный транспорт#Проекты#Дороги#Благоустройство#Семья#Константин Шестаков#Процветание
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